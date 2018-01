Stručnjak s 'Higijenskog' umiruje građane: Plinovi s Karepovca ne utječu na zdravlje ljudi, samo 'dosađuju' smradom, to je isto kao kad imamo uginulu mačku ili kanarinca

Od početka radova na sanaciji odlagališta Karepovca nisu povećane propisane vrijednosti koncentracije plinova u skladu s uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, priopćili su u petak iz splitske gradske uprave, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije ističu da smrad koji građani osjećaju protekla dva dana nema nikakvog utjecaja na njihovo zdravlje.



Novi izvještaj o sanaciji Karepovca otkriva zašto zadnjih dana odvratno smrdi cijeli grad: evo zbog čega su porasle koncentracije amonijaka i merkaptana i što se planira poduzeti



Kako se ovih dana živi u najsmrdljivijim dijelovima Splita? Građani ne izlaze iz kuća, noću se dekama pokrivaju po glavi, a sušenje robe je posebna disciplina...



U gradu ističu da su prošle dvije noći na mjernoj postaji Karepovcu za plinove amonijak i merkaptani uočili povišenje satnih koncentracija u odnosu prema uobičajenim vrijednostima u prošlom razdoblju.



"Razlog tome su mikroklimatski uvjeti, pa temperaturna inverzija pridonosi povećanoj količini vlage u prizemnom sloju zraka. Uz emisije s odlagališta otpada Karepovca plinovi se zadržavaju u prizemnom sloju te je došlo do povišenja koncentracije. Zato je prošla dva dana izvođač smanjio intenzitet radova u jutarnjim satima, do povišenja dnevnih temperatura zraka, što je vrlo brzo rezultiralo smanjenjem koncentracija tih plinova. Važno je napomenuti kako se izmjerene vrijednosti odnose na područje neposredno uz odlagalište, koncentracija plinova prema gradu uvijek je u znatno manjoj količini", ističu iz gradskog ureda.



Osim te prve mjere, kojom je smanjen intenzitet radova ili opseg posla oko 50 posto, još su mnoge mjere propisane u slučaju prekoračenja dnevnih vrijednosti, ističu te dodaju kako je tu smanjenje radova na trećinu ili četvrtinu mehanizacije te njihovo potpuno zaustavljanje te prekrivanje tankim slojem zemlje. Dosad je na odlagalištu iskopano i preoblikovano 260 tisuća kubičnih metara komunalnoga i građevinskog otpada.

"Dnevne vrijednosti nisu prekoračene, a vrijednosti objavljuju svaki sat samo kako bi ljudi znali što im smrdi", rekao je za Hinu voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju Odjela za ispitivanje zraka Nenad Periš.



Istaknuo je kako ljudima žele objasniti da znaju što im smrdi - merkaptani i amonijak, ali to nisu prekoračene granične vrijednosti jer nisu zadane uredbom, točnije - ne postoje. Dodao je da vrijednosti objavljuju svaki sat kako bi ljudi znali što udišu te da dnevne vrijednosti koje su propisane nisu premašene.



Magistar Periš objasnio je da u uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zraku ima nekoliko tablica. U prvoj se navode granične vrijednosti za plinove i čestice koje utječu na ljudsko zdravlje, a u drugoj su plinovi koji utječu na kvalitetu života mirisom, među kojima su navedeni merkaptan, amonijak i sumporovodik.



"U tablici uredbe su navedeni plinovi koji remete kvalitetu života, za razliku od onih koji utječu na zdravlje ljudi. Ovi ne utječu na zdravlje ljudi, već samo dodijavaju mirisom jer su produkti raspada organske tvari kao kad, primjerice, imamo uginulu mačku ili kanarinca koji će nakon deset dana početi zaudarati. Bez obzira na to, taj miris ne utječe na zdravlje jer je to prirodan proces raspadanja", rekao je Periš.



Na Karepovcu u ovom trenutku nema nikakvog izgaranja, već se isključivo događa raspadanje organskog otpada, truljenje u kojem su sumporovodik, amonijak i merkaptani.



"To je kemizam i razlog zašto ti plinovi nisu toksični. Oni bi mogli biti toksični u koncentracijama koje su tisuću ili 500 tisuća puta veće od ovih o kojima sada govorimo, ali ove koncentracije koje mi osjećamo su za tri-četiri reda veličine niže i nikako ne mogu utjecati na zdravlje čovjeka, osim što smrde. Mi na Karepovcu mjerimo i plinove koji utječu na zdravlje ljudi, no oni nisu iznad granice dopuštenih vrijednosti, koncentracija vrijednosti po satu za te plinove je 20, a granična vrijednost 350. Zdravlje ljudi može ugroziti sumpordioksid, dušikovi oksidi i lebdeće čestice aerodinamičnog promjera 10 mikrona, to jest udio metala u tim česticama", objasnio je Periš.