Tijesna crkva: vjernici na Pujankama proslavili dan obraćenja sv. Pavla

Crkva sv. Pavla apostola na Pujankama u četvrtak navečer je zaista bila tijesna za sve vjernike koji su sudjelovali u svečanom misnom slavlju u povodu blagdana sveca zaštitnika ove župe.



Večernju misu predvodio je prof. dr. fra Ante Vučković iz franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja – Split, te profesor na Katoličko–bogoslovnom fakultetu u Splitu, a euharistijsko slavlje svojim je pjevanjem uveličao župni zbor.



Datum 25. siječnja se slavi kao blagdan Obraćenja sv. Pavla, što u kršćanstvu predstavlja jedan od ključnih događaja, pogotovo iz perspektive pozvanosti svakog vjernika na susret s Isusom Kristom.



O tome je govorio i fra Ante u svojoj nadahnutoj propovijedi u kojoj je istaknuo kako je neminovno da se ljudi u susretu sa živim Bogom mijenjaju.



– Ako je ta promjena ozbiljnija, onda više ljudi mijenja svoj život. Jedna od takvih promjena je ona koju je doživio sv. Franjo Asiški. I 800 godina nakon toga još uvijek snažno djeluje na ljude. Utjecaj sv. Pavla traje već 2000 godina – to što se s njim dogodilo, to je forma, način kako su se ljudi oblikovali i što znači susret s Bogom – istaknuo je fra Ante.



Svoje je župljane u homiliji također upoznao s detaljima života sv. Pavla prije obraćenja, odnosno, prije negoli je na putu za Damask susreo Uskrslog Krista.



– Neobična je on figura – Židov rođen u Tarzu koji je tada bio pod rimskom vlašću. Tamo je bio u kontaktu s filozofijom, ali se više želio posvetiti religioznom svijetu, odnosno izučavati Toru pa je završio u farizejskoj školi kod učitelja Gamalijela. Nakon Isusova raspeća, smrti i uskrsnuća, kada je počela živjeti Crkva, glavari su je htjeli zatvoriti. Pavlu je bilo jasno da, ako je Isus Mesija, onda Zakon više ne vrijedi. Osjetivši da je židovstvo u opasnosti, počeo je zagorčavati život kršćanima i progoniti ih, sve do tog susreta na putu za Damask koji mu je promijenio život – naglasio je u propovijedi fra Ante.