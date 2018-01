Vozač kamenovanog 'Prometovog' autobusa još je u šoku: Odjednom nas je zasulo šest-sedam mulaca...

- Žalosno, stvarno žalosno - govori nam još uvijek u nevjerici Tomislav Melvan, vozač "Prometovog" autobusa koji je u srijedu navečer na samom početku Bušićeve ulice, nakon stanice pored zgrade "krstarice" zasut kamenjem od strane još uvijek nepoznatih počinitelja. Srećom, u tom vandalskom pohodu nije nitko ozlijeđen, no vozilu su napukla dva bočna stakla.



Novo divljaštvo na splitskim ulicama: kamenovan Prometov autobus, samom srećom nitko nije ozlijeđen



Da stvar bude gora, radi se o rabljenom autobusu koji je tek pred koji dan u našem gradu napravio prve kilometre, nakon što je zajedno s još njih osam stigao iz Beča, kao interventna nabavka javnog prijevoznika kako bi se barem donekle poboljšalo stanje voznog parka.



Kamenovanje novopridošlog "Prometovog" autobusa koji na našim ulicama nije pošteno ni ugrijao motor više niti ne izaziva ogorčenje, već samo tugu.



Pet godina se u njemu vozila bečka gospoda, a unutrašnjost mu još uvijek izgleda kao da je upravo izašao iz tvornice. Onda dođe u Split, a naša mu mladost poželi krasnu "dobrodošlicu".



- Krenuo sam u 20 sati prema voznom redu sa Spinuta put Trstenika. Sve je bilo u redu, nije bilo nikakvih problema sve do skretanja za hotel Radisson. Stao sam na stanicu, pokupio, odnosno iskrcao putnike, i krenuo dalje. Kad sam prošao onu veliku okuku na tom dijelu ceste, odjednom nas je njih šest-sedam mulaca zasulo kamenjem. Nisu imali višeod 13-14 godina. Prava je sreća da kamenje nije razbilo stakla, jer su pogođena u samo dno, pa nikome se ništa nije dogodilo - priča nam "Prometov" vozač koji je nakon tog nemilog događaja zaustavio autobus i pozvao policiju koja je, kako kaže, došla u vrlo kratkom vremenu.



U svom 16-godišnjem stažu u ovom trgovačkom društvu, kamenovanje je doživio još jednom, i to u Kaštelima, gdje su vandali razbili staklo.



- Ne znam što bih rekao - očito se lipše voziti u starim kantama nego u novim autobusima. Da živimo u uređenoj državi ili negdje u zapadnoj Europi, onda bi, u slučaju da se radi i maloljetnim delikventima, njihovi roditelji platili nastalu štetu. Ako im je već do rušenja, onda neka ruše doma, a ne da uništavaju tuđu imovinu! - poentirao je naš sugovornik.

Policija: Izvidi su u tijeku

I iz PU Splitsko-dalmatinske su nam službeno potvrdili da su u srijedu oko 20.30 sati zaprimili poziv vozača "Prometovog" autobusa marke mercedes te su nakon izlaska na teren policijski djelatnici ustanovili oštećenja dva bočna stakla na vozilu. Izvidi su u tijeku, a za počiniteljima se traga. Visina materijalne štete još nije poznata.



Inače, ovdje se radi o kaznenom djelu oštećenja tuđe stvari, a hoće li se ići u kazneni progon, ovisi o oštećeniku, u ovom slučaju o trgovačkom društvu "Promet".