Aplikaciju Smart Split u tri dana preuzelo više od 6000 korisnika: evo koliko su Splićani zadovoljni ovim sustavom i kako su ga ocijenili

Aplikacija za mobitele Smart Split parking, koja omogućava pronalazak parkirnog mjesta, izazvala je veliko zanimanje Splićana, o čemu govori podatak da ju je za tri dana otkad je dostupna preuzelo više od šest tisuća korisnika, priopćeno je danas iz Split parkinga.



Prema podacima internetskih trgovina App Store i Google Play, Smart Split parking se našao u Top 10 aplikacija, a prosječna ocjena korisnika je 4,6, navodi komunalna tvrtka Split parking.



Sustav dobro radi, ističu i dodaju da zajedno s kolegama iz tvrtke Profico i Ericsson Nikola Tesla primaju pohvale i čestitke.



"Svima nam je najveća nagrada zadovoljstvo naših korisnika koji su se aktivno uključili u poboljšanje aplikacije svojim prijedlozima i komentarima, ali i prijavama nepropisnih parkiranja putem aplikacije, čime pokazuju kako i oni podržavaju uvođenje reda u promet u mirovanju. Pozivamo ih da tako nastave i dalje te da i oni koji još nisu, isprobaju pogodnosti koje aplikacija nudi", poručuju iz Split parkinga.



Aplikacija omogućava korisnicima da u realnom vremenu na Google karti vidje ima li i gdje mjesta za parkiranje. Vidi se gdje su parkirna mjesta za invalide, može se koristiti navigacija do parkirnog mjesta i platiti parking.



Napominje se da je kartično plaćanje ili plaćanje putem prepaida do 30 posto jeftinije u odnosu na plaćanje SMS-om. Aplikacija omogućava i anonimnu prijavu nepropisnog parkiranja.



Split parking nadzire i upravlja tim sustavom zahvaljući senzorima koji se postavljaju po gradskim parkiralištima. Taj će posao biti završen do ožujka, navodi u priopćenju Split praking i napominje da se aplikacija još testira i nadograđuje te su povremeno moguće nepravilnosti.