Nakon održane dvije žustre javne rasprave na temu izgradnje župne crkve na prostoru parkirališta u kotaru Split 3, Udruga mladih i studenata SplitMisli ove srijede, u kotarskim prostorijama u Getaldićevoj, organizirala je tribinu na istu temu.



Željeli su, kako su kazali, ukazati kako su se protekle rasprave svele na pretjerano politiziranje svega i svakoga u društvu te ponuditi dostojanstveniju raspravu.



– Želja nam je pokazati kako je u Splitu relevantna i pristojna rasprava moguća o svakoj društvenoj temi. Vjerujemo da se argumentiranom diskusijom sve može riješiti – rekli su mladi iz Sveučilišnog kružoka, organizatori tribine koji su uistinu uspjeli u naumu, održali su pristojnu tribinu no ovom temom, nažalost, privukli su malo sudionika, mahom mladih predstavnika političkih stranaka, uz dvadesetak ljudi u publici.



– Naš stav je jasan, a to je da se crkva treba graditi jer nijedan sakralni karakter ne isključuje javni. Građani će osjetiti razliku u pozitivnom smjeru jer će tamo ostati pazar i parking, vjerojatno će se napraviti i vrtić, pa ne vidim razlog protiv tog projekta o kojem se govori odavno – rekao je Josip Gojak, potpredsjednik mladeži HDZ-a Split.



Student prava Matko Gospodnetić smatra, pak, da postoje drugi prioriteti, poput doma zdravlja, doma za starije i nemoćne osobe, vrtići...



– Iskreno se nadam da će se poslušati glas stanovnika kotara i njihove želje i potrebe, bilo kroz referendum ili neki drugi oblik izražavanja mišljenja – kazao je mladi student, dodavši kako su mediji po ovom pitanju bili dosta neobjektivni, a na društvenim mrežama tema je skrenula u poslovičnu podjelu na ustaše i partizane.



– Kada je riječ o crkvi sve se okreće na ideološka pitanja, dok nitko ne raspravlja, ne okuplja se javno zbog, primjerice, pitanja mutne vode i smrada s Karepovca. Imate kotarske izbore i izbore za lokalnu vlast, a odaziv je redovito slab. No, svi se dignu na noge kad se spomene crkva. Osobno mislim da nema nikakve prepreke za gradnju crkve u kotaru Split 3 – kazao je Martin Pauk, nezavisni gradski vijećnik.



– Nikad dosta crkvi! Crkva nikog nije nagovorila na zlo – stav je Joze Matića iz publike, dok je Eleonora Mandić naglasila kako su nam potrebni poslovi, bolje plaće da mladi ne odlaze, a ne podjele.



Hrvoje Bašić iz HSLS-a smatra kako se treba organizirati referendum za lokaciju izgradnje crkve, a ne postavljati pitanje za ili protiv crkve.



Sudionici su iznosili i argumente o financiranju gradnje crkava, pa je SDP-ov član Igor Čurković dodao kako Republika Hrvatska sudjeluje u izgradnji sakralnih objekata, no novac se može usmjeriti i na nešto drugo.



– Ovo je pitanje javnog interesa, a ne samo vjernika – rekao je.



Jedan od stanovnika kotara Split 3 iznio je stav kako njegovi susjedi imaju potrebu za parkingom, nižim cijenama garaže u Ulici Ruđera Boškovića, a iznesen je i prijedlog da se crkva sagradi negdje poviše Kampusa, gdje ima praznog prostora.



Mladi arheolog Luka Baričić smatra kako bi se izgradnjom crkve na mjestu parkirališta Split 3 narušila arhitektura kotara, a i pitanje je kolika bi bila buka od crkvenih zvona.



Pauk je, kroz šalu, predložio da se umjesto crkve tamo sagradi skijaška skakaonica jer bi "mnogi tamo vidjeli i takvo nešto, samo da nije crkva".



Mladi su na koncu zaključili da svakako treba pitati za mišljenje stanovnike kotara Split 3, a umjesto bilo kakvih ideoloških pitanja treba raspravljati o planovima, projektima i lokacijama.