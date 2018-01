Spremite se za novi prometni kaos u Splitu: zbog radova će nastati veliki zastoji na Firulama

Kako se izgradnja plinovodne mreže bliži svom cilju, a to je priključivanje KBC-ova kompleksa na Firulama, tako se i radovi na postavljanju instalacija približavaju toj lokaciji.



Usporedno sa zahvatom u Šimićevoj ulici na Blatinama, na red je došlo kopanje početnog dijela Dubrovačke, i to na dionici od raskrižja s Poljičkom cestom do spoja sa Šimićevom. Kako doznajemo iz koncesionarske tvrtke "EVN Croatia plin", koja je investitor projekta, bude li sve kako je planirano, radovi na Dubrovačkoj trebali bi biti završeni za mjesec dana.



Tijekom izvođenja radova postavljena je privremena prometna signalizacija u Spinčićevoj ulici, dakle sjeverno od izlaza iz bolnice prema Poljičkoj, te u samoj Dubrovačkoj.



Promet se i dalje odvija dvosmjerno, s tim da se veći zastoji očekuju za vrijeme špica, posebice kod KBC-a, gdje je krajnji desni trak ostavljen za vožnju ravno prema Dubrovačkoj i znatno opterećenije skretanje ulijevo prema Poljičkoj. Kada se zna da se na tom dijelu Spinčićeve parkiraju taksisti, kao i svi oni koji "trknu na minutu" u obližnje kioske po cigarete, novine ili topli sendvič, kaos je zajamčen.



Osim na spomenutoj lokaciji, radovi vezani uz izgradnju plinovodne mreže odvijaju se još na Kmanu, i to u Mosećkoj ulici, što bi trebalo biti završeno do kraja ovog tjedna, nakon čega se radovi sele u susjednu Šibensku ulicu.