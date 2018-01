Stanovnici istočnog dijela grada u šoku: Monstrum nam je otrovao više od 30 mačaka! Jadne životinje grče se u bolovima, udaraju glavom o zid, a onda ugibaju u strašnim mukama...

Neki stanovnici Kamena posljednjih su dana u šoku – ponovno im netko truje mačke. Strahota se, kako su nam naglasili, ponavlja već petu godinu zaredom, a najviše ih ljuti što se mnogi prave kako to nije ničija briga. Ivani Terze već su dvije ljubimice uginule u strašnim bolovima, a uskoro su još dvije ljubimice iz susjednih kuća pronađene uginule.



Tijekom posljednjih pet godina više od 30 mačaka uginulo je od nemilosrdne ruke nepoznatog počinitelja koji se svaki put odluči za trovanje pužomorom.



– Dosad ih je otrovano tridesetak, a to se uvijek događa u isto doba godine. Ne znam jeste li ikad vidjeli kakve muke trpi maca koja se otruje pužomorom. Ja, nažalost, jesam. To je negledljivo. Mačka se grči i od bolova udara glavom o zid, balkon, vrata – prvo na što naiđe. A iz nje istekne vjerojatno sva tjelesna tekućina. Za pet do maksimalno deset minuta ugibaju u strašnim bolovima. I znate, neće mačke svašta pojesti, tako da se počinitelj očito jako dobro potrudio i otrov zakamuflirao u neku paštetu ili sličnu "bolju" hranu za mačke – zgroženo kaže naša sugovornica.



Nakon što je prve dvije mačke pronašla mrtve, Ivana je četiri sata provela "na liniji" s nadležnim službama.

– Zvala sam policiju, komunalce, veterinarsku inspekciju.... nitko nije želio doći. Samo su međusobno prebacivali odgovornost i nadležnost. Reagirali su tek nakon mojeg valjda dvadesetog poziva i činjenice da sam spomenula da sam kontaktirala Slobodnu Dalmaciju. Najprije komunalci, a zatim i policajci. Prvo smo pronašli dvije mačke, a kad je policija došla još jednu, dok su u međuvremenu još dvije nestale. Žalosno je da nikoga nije briga. Svake godine sam prijavljivala probleme i nitko od nadležnih dosad nije ni reagirao. Ovo je prvi put – ogorčeno kaže naša sugovornica, koja naglašava da je, vidjevši muke u kojima su joj ljubimice uginule, bila svjesna da mora poduzeti sve što je u njezinoj moći.



– Svatko može upotrijebiti pužomor na svojem posjedu, međutim, mora obavijestiti susjede i točno označiti mjesto na kojem se nalazi. To su mi potvrdili i policijski službenici – naglašava Terze, koja sada strahuje za svoje preostale dvije mace, ali i za djecu po susjedstvu koja su također u opasnosti ako dođu u bliski kontakt s otrovom.



– I susjedi i ja već duže vrijeme sumnjamo na istu osobu, ali budući da nemam dokaza, ne mogu je prozivati imenom i prezimenom – kaže naša sugrađanka, koja se i dalje nada da će ovaj zločin ipak postati nečija briga te da će se ipak istražiti slučaj višegodišnjeg trovanja mačaka po Kamenu.

Veterinar dr. Vando Raunig ističe da je pužomor čest otrov kojim se truju mačke jer ga je lako nabaviti. Obično ga se zakamuflira u salamu ili meso koje mačke vole pojesti, ali osim za mačke i za pse, opasan je i za djecu. Jačina djelovanja ovisi o težini osobe koja ga unese u organizam.



– To je jak otrov koji nema protuotrov. Vrlo brzo djeluje i stvara tešku kliničku sliku – povraćanje, drhtanje i slinjenje. Životinja se može spasiti samo ako dovoljno brzo nakon konzumiranja povrati. Ni tada nema direktnog protuotrova, samo simptomatska terapija poput infuzije i sredstva za smirivanje. Ali ako otrovana životinja nije na vrijeme izbacila opasni sadržaj, tada joj nema pomoći – kaže dr. Raunig.



– Pužomor je također jako opasan i za malu djecu. Svaki otrov ide na neku tjelesnu masu, mačke mogu težiti dva, tri kilograma. Otrovi jednako djeluju i na ljude i na životinje – dodaje Raunig.