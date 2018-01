Državni meteorolozi za danas najavili snijeg u Splitu, no koliko vidimo, nije pao: evo kako u DHMZ-u objašnjavaju tko je kriv zbog grešaka u njihovim prognozama

Iako je u sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) najavljeno da će danas u Splitu biti poluoblačno sa snijegom, on ipak nije padao. Temperatura u 14 satu u Splitu je bila 11.4 °C.



U posljednje vrijeme DHMZ je griješio u svojim sedmodnevnim prognozama (izrađene prema podacima numeričkog modela ECMWF), a evo kako su oni objasnili način izračuna tih meteo predviđanja.



- Prognoza vremena ima svakojakih - kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih. Subjektivnih i objektivnih. Dostupne su na mnogim internet stranicama, ali kojekakve kvalitete. Na WEB stranicama DHMZ-a pružena vam je mogućnost svakodnevnog praćenja, ne samo "subjektivnih" prognoza meteorologa za danas i sutra za Hrvatsku, posebice za Jadran i Zagreb, već i objektivnih "računalnih" sedmodnevnih prognoza za niz mjesta u Hrvatskoj i svijetu - navode na stranicama DHMZ-a, te objašnjavaju ako nastaju prognoze koje pišu meteorolozi, kao i one koje 'izbacuju' kompjutroski programi.



- Prve svaki dan pišu prognostičari, na temelju rezultata više prognostičkih modela i svog iskustva. Isto tako određuju i znak vremena koje će prevladavati pojedinog dana na određenom području. "Računalna" ili "kompjutorska", prognoza vremena izravan je rezultat jednog prognostičkog modela. Znak vremena određen je iz prognoze količine naoblake, te vrste i količine oborine određenog dana. Ako se pojavljuje kiša ili snijeg, to ne znači da će padati cijeli dan, nego barem u jednom njegovom dijelu -navode u Zavodu, no snijeg u utorak niti u jednom dijelu dana nije padao.





U DHMZ-u pojašnjavaju dalje da se srednja naoblaka i ukupna količina oborine izračunavaju iz četiri uzastopna prognostička šestsatna termina (6, 12, 18 i 00 UTC). Najviša i najniža temperatura zraka također su izravan rezultat modela, bez ispravaka prognostičara.



- Dosadašnje praćenje ostvarenja prognoza pokazalo je da temperatura izravno uzeta iz modela odstupa od stvarnih vrijednosti mnogo više od službenih prognoza meteorologa (što naravno ima svoje razloge). Stoga te sedmodnevne prognoze valja shvatiti tek kao trend vremena, tj. najavu dana u kojima se očekuju zatopljenja i/ili zahladnjenja, kao i oborine. Također, ne smije se zanemariti pouzdanost prognoza koja je sve manja, što je prognostičko razdoblje dulje - navode u Državnom hidrometeorološkom zavodu.



Inače, upućeni i redovni pratitelji prognoza nam kažu da je u meteo predviđanjima prognoza od par dana ipak naš DHMZ najbolji, dok je u dugoročnijim prognozama u posljednje vrijeme bilo predviđanja koja se nisu obistinila. Naime, točnost najboljih modela je prosječno oko 95 posto za treći dan prognoze, oko 85 posto za peti dan te oko 70 posto za sedmi dan. No, kod primjerice navedene DHMZ prognoze za snijeg vidi se da je greška evidentna, te da predviđanje nije ni blizu spomenutih 70 posto.



U isto vrijeme dok je DHMZ najavljivao snijeg, norveški Meteorološki institut je za danas u Splitu prije sedam najavio sunčano i temperaturu od 11 °C. I obistinilo se. Prognoze Norvežana možete naći na https://www.yr.no.