Umjesto u kuću, djecu se danas češće moli da izađu vani. Naravno, zbog konstantnoga gledanja u ekrane svih mogućih dimenzija, od pametnog telefona, računala, tableta do televizije. No, osim izvannastavnih aktivnosti, većina kvartova nema mjesta za osnovnoškolce kojima je potrebno mjesto za razonodu, a da to nije jedna klupa ispod jednog bora, već igralište s kojeg ih nitko neće tjerati. Nakon dugo vremena, klinci iz kvarta Blatine-Škrape mogu se pohvaliti takvim privilegijem. Na površini od preko sedam tisuća kvadrata stvorena je oaza za doslovno sve generacije. Najveća sportsko-rekreacijska površina u gradu, nakon 30 godina doživjela je transformaciju, a za sve je odgovoran Davor Matijević, čelnik tog kotara i entuzijast koji je s godišnjim budžetom od samo 120 tisuća kuna, u samo dvije godine, odradio veliki posao.

- Krajem 2016. godine uređen je odbojkaški ili badminton teren, iste godine stavljena je i umjetna trava na nogometnom igralištu, a prošle godine napravljene su pješačke staze te postavljena gumena akrilna podloga na košarkaški teren. Sagrađen je i zjog za balote, stol za druženje i vanjske gradele – nabraja 33-godišnji čelnik tamošnjega gradskog kotara. Okreće se oko osi, gleda veliku površinu te nastavlja.

Stolni tenis, branke, koševi...

- Postavljena su i dva stola za stolni tenis, nove branke i koševi, a nedavno su obnovljene i sve ograde oko nogometnog terena, zbog čega su stanari Šimićeve ulice bili posebno zadovoljni. Ljudi su sami stavljali žicu jer bi često lopta razbila staklo. Meštar je kazao da su bili od velike pomoći, nudili su struju na korištenje, kavu, sok, hranu, sve što mu je moglo biti potrebno, samo da im baluni više ne upadaju u stan – uz osmijeh priča Matijević.

Napravljeni su i temelji za "street workout park", a sprave bi se trebale postaviti za mjesec dana. Drugi košarkaški teren prekrit će se akrilnom podlogom, a koš će ostati na jednoj strani igrališta, dok će se na drugoj polovini smjestiti "cageball". No, neće se stati na tome. Uskoro će se na teren provući i voda, a kada se sve uredi, posijat će se nova trava i staviti nekoliko sprava za najmlađe članove kotara, kako bi se mogli igrati, dok odrasli gradelaju. Predsjednik kotara najavljuje organiziranje i radne akcije kako bi se opiturali zidovi i sredili posljednji detalji. U slučaju pobjede na sljedećim kotarskim izborima, najavljuje i teniski teren. Matijević ističe da je zbog nastojanja da se ova atraktivna i donedavno zapuštena lokacija ne uzme pod koncesiju posao bio uvelike otežan.

Nema komercijalnih terena

- Cijelo ovo vrijeme morao sam se nositi s pritiscima, čak se pojavila ideja za još jednu dvoranu. Kada sam shvatio da će se taj prostor, u slučaju da ostane neuređen, dati u koncesiju, odučio sam se intenzivnije uhvatiti sportskog centra. Dok god budem tu, nema šanse da ćemo dati pod koncesiju. Ne postoji niti jedan komercijalni termin i ostat će tako dok sam god na čelu ovog kvarta – obećava predsjednik kotara. Pojašnjava kako bi volio da ova sportska i društvena zona okupi sve generacije i da se vikendom, kada je lijepo vrijeme, najmlađi žitelji Blatina i Škrapa zaigraju, a stariji druže sa susjedima. Čini se da mu je ta ideja uspjela, što nam je potvrdila Iris, 39-godišnja majka dvoje djece i stanovnica tog kotara.

- Cijeli život sam u ovom kvartu, a mama me upisala u školu Gripe, upravo zato što ovdje nije bilo puno mogućnosti. Ja sam upisala svoje dijete u školu na Blatinama jer mi se čini da se kvart puno promijenio. Nakon škole, mali mi ode na igralište i gušta – priča nam Iris, uz napomenu da ponekad i sama ode na sportske terene, a nekidan, prvi put, cijela se obitelj družila u kvartovskoj sportsko-rekreacijskoj zoni.

- Inače bih morala sjedati u auto i otići do Stobreča ili na Marjan. Zato nam je ovo ispalo stvarno super i odlučila sam barem jednom tjedno, kada je lijep dan, otići s djecom na igralište. Voljela bih da što više roditelja dođe i zaigra se s ostalima – kaže naša sugovornica.

S prvim danima drugog polugodišta započela je i besplatna škola nogometa za djecu iz kotara, u trajanju od dva mjeseca. Tako će igralište iz dana u dan biti sve glasnije i sretnije mjesto za najmlađe. Grad je sufinancirao nabavu i postavljanje umjetne trave, a za ostalo se koristio decentralizirani novac.

- Pazili smo i po nekoliko puta vrtili svaku kunu. Nismo krenuli sa stotinom malih zahvata, već smo se fokusirali na ovo. Svaki projekt je iziskivao neko žicanje i grebanje, ali smo se nekako snalazili – pojašnjava Davor Matijević formulu koja bi možda mogla pomoći i čelnicima ostalih gradskih kotareva. Na zapuštenim površinama uvijek može osvanuti nova dvorana, komercijalni teren, parkiralište, crkva, kafić ili igralište, a na predsjednicima kotareva je da se potrudi ispuniti želju sugrađanima