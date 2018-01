Brojne splitske obitelji žive u teškom siromaštvu, a priča ove žene dokaz je kako se život preko noći može pretvoriti u pakao: Dogodilo mi se sve ono što sam mislila da se ne događa nikome, već da ljudi izmišljaju...

U trenu se sve može promijeniti. Dovoljno je da se karte poslože krivo i život vam krene istim smjerom. Baš tako nešto dogodilo se Katji. Zbog njezine maloljetne djece promijenili smo joj ime. Nakon što je izašla iz braka ranjena i nesretna, ostala je i bez posla. Nevjerojatno, ali u istome mjesecu. Podstanarka, s dvoje male djece, bez kune i lipe.



- Dogodilo mi se sve ono što sam mislila da se ne događa nikome, već da ljudi izmišljaju i preuveličavaju. Nisam imala ušteđevinu, s biroa sam dobivala nešto sitno, što nije bilo dovoljno da platim podstanarstvo – kazuje nam.



- Jedno sam vrijeme zbog djece glumila da je sve uredu, a dok su oni bili u školi, ja sam i rukama i nogoma kopala kako bih se izvukla iz jame – suzne su joj oči dok se prisjeća.



Katjine su se karte, srećom, u kratko vrijeme opet posložile, pronašla je posao, u svojoj struci, i to puno bolje plaćen nego onaj prijašnji.



Dok "nije stala na noge", pomogla joj je obiteljska prijateljica – ustupivši joj apartman tijekom zime. Iskoristila je pogodnosti za koje dotad nije nikad ni čula i obratila se za pomoć i Centru za socijalnu skrb i Caritasu i Crvenom križu.

1545 potrebitih obitelji

- Od jednih sam dobila paket s hranom, od drugih jednokratnu pomoć, od trećih zimske jakne za djecu. Uglavnom, svi s kojima sam se susretala prema meni su pokazali svoje ljudsko lice. U meni je bila oluja, ali ljudi oko mene su donijeli sunce – veli.



Koliko je takvih poput Katje, zapitali smo se i mi.



- Sa zadnjim danom prošle godine na listi potrebitih Grada Splita bilo je 1545 obitelji, to su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, od čega otprilike 1/3 čine samačka kućanstva. Do današnjeg dana ove godine zaprimljeno je i 3496 zahtjeva za priznavanjem prava na jednokratnu naknadu – veli nam Ante Bjažević, ravnatelj Centra za socijanu skrb Split.



Primjetno je kako broj ljudi u potrebi raste, blago doduše, ali - raste. Jedini je spas, kazuje nam ravnatelj Bjažević, u – novim radnim mjestima. Pozitivno se na situaciju odrazio i poziv za javne radove, kao i projekt "Zaposlena žena".

Gradska organizacija Crvenoga križa lani je podijelila humanitarne pakete za 2900 naših sugrađana.



- U samom početku akcije mislili smo kako potreba i nije toliko izražena, na kraju smo shvatili da nemamo dovoljno za sve – veli nam Tomislav Gojo, ravnatelj splitskog Crvenog križa.



Ponovno su aplicirali na EU fondove, pa se nadaju da će i ove "friške" 2018. uspjeti obradovati uljem, šećerom, tjesteninom i higijenskim potrepštinama one kojima radosti nedostaje.



- Susrećemo ljude u potrebi svakoga dana, postoje oni koji žive u teškom siromaštvu, ali zabrinjava povećan broj onih koji su na toj granici. Upravo njima ovi paketi puno znače – veli Gojo.



U blagovalištu nadbiskupijskog Caritasa svakoga dana objed dobiva 130 naših sugrađana, povremenu pomoć prima 370 obitelji, 130 njih dobiva mjesečno bon za spizu, u iznosu od 400 kuna... Brojka na brojku, vrtoglav je zbir.



Pedeset i četiri palete drva za ogrjev je Caritas podijelio, 35 studenata stipendira iznosom od tisuću kuna mjesečno, 38 srednjoškolaca financira sa 700 kuna na mjesec, utorkom i četvrtkom dijeli odjeću i obuću.



Možda je među silnim ovim brojevima ipak najtužniji onaj da dječji Caritas skrbi o tri stotine djece mlađe od deset godina...

Nema podstanarskih stanova

- Sve je to začaran krug, teško je iz njega izaći. Transgeneracijsko nas siromaštvo brine. Dolaze nam, primjerice, maloljetnici čijim smo roditeljima prije dva desetljeća pomagali, tako imamo i po tri generacije jedne obitelji ovisne o pomoći drugih – otkriva nam Đordana Barbarić, predsjednica Udruge "MoSt", udruge koja skrbi o onima koji izlaza ne vide.



Egzistencijalna frka i panika čini roditelje da rade i rade i rade, pri tome, ne svojom krivnjom, već krivnjom kapitalističkog, nehumanog zamašnjaka, ne mogu nositi teško roditeljsko breme.



I što se događa? Imamo sve više mladih sa psihičkim teškoćama, sve više onih koji su ovisni o medikamentima, anksioznost je u porastu, depresija galopira...



Ima li sunca na obzoru?



- Turizam nam je donio mnogo dobrog, ali donosi nam i probleme. Zbog toga više nemate u cijelome gradu podstanarski stan ispod 400 eura, nužna nam je stambena politika, nužna nam je razvojna strategija socijalne skrbi grada, odmah i danas. Jasno je, naravno, da bez dobre gospodarske priče nema ni pozitivne demografske, sve je to, velim vam, krug – kazuje nam Barbarić.



I tako priča o siromaštvu i ne baš sjajnoj socijalnoj slici grada neminovno završi na temi jalovoga školovanja za zanimanja koja nikome nisu potrebna. Imamo svu silu mladih, plemenitih ljudi koji rado volontiraju, a u isto vrijeme uporno rade na svojoj edukaciji, tako doktoranti dugotrajno nezaposleni sreću traže izvan granica Lijepe naše – konobareći. Umjesto da nas vode u ono željno bolje sutra.