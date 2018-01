Država zbog ovrhe postaje vlasnik trećine Kerumove parcele na Prvoj vodi, ali bivši poteštat i dalje može biti zadovoljan

Državno odvjetništvo upisat će Republiku Hrvatsku kao vlasnika pomorskog dobra na trećinu zemljišta koje je Željko Kerum kupio na Prvoj vodi na Marjanu. Općinsko državno odvjetništvo pokrenulo je postupak koncem prosinca 2010. da se kao pomorsko dobro izdvoji 1316 kvadrata od Kerumova zemljišta. No, zbog žalbi na uspostavu granica pomorskog dobra na Marjanu, tek je nakon presude Visokog upravnog suda Katastar u kolovozu 2017. dostavio Općinskom sudu u Splitu na provedbu prijavni list radi osnivanja novih katastarskih čestica koje ulaze u pojas pomorskog dobra.



Malo prije toga, u srpnju 2017., Općinski sud donio je rješenje da Kerumova imovina na Prvoj vodi koja službeno glasi na "Latebru", tvrtku njegove supruge Fani Horvat, ide na ovrhu.



Međutim, Državno odvjetništvo ne odustaje od toga da upiše Republiku Hrvatsku kao vlasnika pomorskog dobra.



– U odnosu na ovrhu, ona se neće moći provesti na teret onog dijela čestica upisanih u tom ulošku od kojih će se provedbom prijavnog lista formirati nove čestice kao pomorsko dobro. Ovrha na tom dijelu bit će nedopuštena jer pomorsko dobro nije u pravnom prometu i na njemu se ne mogu stjecati stvarna prava ni po kojoj osnovi – poručuju iz Državnog odvjetništva.



Dapače, krene li prodaja Kerumovih parcela na Prvoj vodi prije negoli se iz njih otpiše trećina pomorskog dobra, Općinsko državno odvjetništvo blokirat će postupak.



Nedopuštena ovrha?



– Kako su, prema odredbama Ovršnog zakona, predmet ovrhe samo nekretnine kao cjeline, ako do prodaje ne budu upisane novonastale čestice kao pomorsko dobro, zatražit će se utvrđenje ovrhe nedopuštenom na cijelim česticama – stoji u odgovoru koji smo dobili od glasnogovornice županijskog DORH-a.



Podsjetimo, Kerumovi su dignuli kredit od dva milijuna eura kod Erste banke 2011., zbog čega su založili zemljište na Prvoj vodi te parcelu od preko 3000 kvadrata u Rogoznici, gdje je Kerum poslije izgradio hotel. Banka je "Latebrinih" 5411 kvadrata na Prvoj vodi procijenila na 1,042 milijuna eura, a zemljište u Rogoznici na 845 tisuća eura. Već iduće godine Kerum je počistio dugove s terena u Rogoznici. Tako je ostavio zaloge na parcelama na Marjanu koje su se pokazale neisplative, jer je gradnja restorana od 300 kvadrata izazvala veliki prosvjed građana i udruga, a poslije i zabranu nadležnog Ministarstva.



No, zato je s kreditom od banke koji "Latebra" nije vratila Kerum uspio vratiti gotovo sav uloženi novac u marjansko zemljište. Erste banka je u međuvremenu prenijela založna prava K2 Kapitalu koji se bavi utjerivanjem dugova, a oni su doveli stvar do sudskog rješenja o ovrsi i prodaji zemljišta kako bi se namirila njihova potraživanja.



Kerum je još 2015. spominjao za naše novine kako je Upravni sud presudio u njegovu korist vezano uz gradnju na Prvoj vodi. No, ondašnji pročelnik za urbanizam Teo Vojković izjavio nam je tada za "Slobodnu" kako je Sud zbog nekih proceduralnih pogrešaka vratio predmet na ponovni postupak. No, Grad je ponovno odbio Kerumu izdati dozvolu za restoran kakav je on htio, na što se ovaj nije žalio u zakonskom roku.



Kako bilo, Kerum je dobro prošao u ovoj priči. Zahvaljujući blagonaklonoj procjeni vrijednosti njegove nekretnine od strane banke, koja je uložila u problematičnu parcelu za koju se vodio spor da je na njoj pomorsko dobro, uglavnom je povratio svoje ulaganje. Dapače, osim što je opet došao do novca za parcele na kojima će država upisati svoj dio vlasništva, na njima se ne može graditi ono što je Kerum očekivao kad ih je kupio. A onaj koji bude kupovao, dobit će za trećinu manje zemlje, koja je u međuvremenu postala dio zaštićenog kulturnog dobra.