'Zapadna vrata' jedinstvenom formom impresionirala svijet

Prvi neboder s 12 etaža jedini je poslovni toranj u Splitu a drugi toranj koji je u izgradnji čeka dozvolu kako bi postao najviši neboder u Hrvatskoj

International Property Award je sektoru ulaganja u nekretnine ono što je Oscar filmskoj industriji. Godišnje je to okupljanje najboljih svjetskih investicijskih tvrtki, arhitekata, dizajnera, konzultanata i menadžera iz sektora ulaganja u nekretnine. Glamurozna ceremonija dodjele održala se početkom prosinca u londonskom Savoy Hotelu, a nagradu za najbolji projekt u kategoriji visokogradnje poslovne namjene dodijeljena je arhitektu najljepšeg splitskog projekta Ottu Bariću i Josipu Komaru, direktoru tvrtke investitora Westgate Tower. Čak 80 članova ekspertne skupine među kojima su četiri engleska lorda, predstavnika žirija International Property Awardsa, pregledalo je i ocijenilo na tisuće prijavljenih projekata iz 115 država svijeta no glavnu nagradu u ovoj kategoriji dodijelili su upravo atraktivnom projektu koji je u potpunosti promijenio vizuru istočnog ulaza u centar grada Split.

Riječ je o Westgate projektu, koji se sastoji od dva tornja- jednom manjem u kojem se smjestila nova glavna zgrada OTP Splitske banke i višem koji se tek treba do kraja sagraditi. Objekti se nalaze na križanju Ulice Domovinskog rata i Stinica, a većina Splićana ovih dana s velikim zanimanjem gleda do kojih će se visina dignuti u zrak drugi toranj.

- Priznanje kolega i struke za Westgate je zaista posebno jer je to bio jedan od najvećih izazova u mojoj karijeri. Tornjevi su zamišljeni kao jasni, izvorni, kristalični oblici, u kombinaciji stakla i bijelih vertikala, suprotstavljeni plavoj horizontali kaštelanskog zaljeva u pozadini. Jezik arhitekture je jasan, podređen funkciji poslovnih sadržaja, suzdržan i nenametljiv u svrsi definiranja prostornog znaka – izjavio je jedan od najpriznatijih hrvatskih arhitekata Otto Barić.

Splićani su od samog početka odlično prihvatili nove splitske tornjeve no po dovršetku izgradnje i uređenja prvog tornja koji je od prošle godine upravno središte OTP Splitske banke, postalo je jasno da je Split dobio ne samo novu urbanističku vrijednost već i jedinstvenu atrakciju.

- Iako je vrijednost projekta Westgate očita, jer smo prepoznati od najvećeg lanca hotela u svijetu, a izgradili smo i objekt za jednu od najvećih hrvatskih banaka, dobivanje međunarodne nagrade nam privatno puno znači. U konkurenciji s nama su bili najbolji projekti u Europi u gradovima koji su kudikamo veći i bogatiji od Splita, te smo ponosni što smo kući, ponijeli priznanje za dosadašnji rad - komentirao je Josip Komar.

Projekt čine dva objekta, poslovna tornja. Prvi se sastoji od prizemlja i 12 etaža, te četiri podzemne etaže i jedini je poslovni toranj u Splitu. Drugi toranj koji je još u izgradnji prvotno je zamišljen kao objekt koji se sastoji od prizemlja i 17 etaža, te četiri podzemne etaže, a danas je u fazi očekivanja dozvole za proširenje projekta čime bi postao najviši neboder u Hrvatskoj. Izabran je kao objekt u kojem će svoj prvi hotel u Hrvatskoj otvoriti grupacija Mariott Hotels. Iako dugogodišnja politika poslovanja ovog svjetskog lidera u hotelskoj industriji nalaže da prvi hotel na novom tržištu otvaraju u glavnom gradu, projekt Westgate toliko ih je oduševio da su se odlučili na iznimku.

Ali tu projekt Westgate ne prestaje iznenađivati javnost. U tijeku su razgovori s nekoliko vodećih međunarodnih tehnoloških kompanija koji vide Westgate kao svoj budući centar u regiji. Time će grad Split dobiti dodatnu vrijednost u smislu dovođenja visoko kvalificirane radne snage i stvaranja centra znanja, te priliku da brojni mladi inženjeri u Splitu ostvare svoju budućnost.

Smješteni na glavnoj prometnici koja povezuje ulaz u grad i Dioklecijanovu palaču, tornjevi koji oblikuju pročelje glavne gradske ulice, već su postali prepoznat simbol i pružaju iznimnu urbanističku vrijednost grada Splita, a ono što cjelokupan projekt čini jedinstvenim je njihova forma. Tornjevi su koncipirani kao dva trokuta, zaobljenih vrhova, čiji bridovi prate ulice, te su nedavnim priznavanjem i službeno ubrojeni u jedinstven primjerak svjetske arhitekture.

Dodatnu vrijednost ovom suvremenom urbanističkom konceptu daje Dioklecijanov akvadukt iz IV. stoljeća koji je sačuvan u cijelosti i u svojoj punoj dužini, prezentiran uz sjeverni bok Westgatea. Također, projekt je građen po najvišim standardima kvalitete i energetske učinkovitosti te je prvi hrvatski poslovni objekt s LEEED, energetskim certifikatom A klase koji se dodjeljuje za primjenu sustava "zelene" gradnje.

Željenim povećanjem katnosti drugog tornja na 28 etaža, Split bi uz već postojeći projekt koji podiže rejting grada i države dobio i najvišu građevinu u Republici Hrvatskoj, jedinstvenu turističku atrakciju. S njega već danas pruža fantastičan pogled na Kaštelanski zaljev, cijeli splitski poluotok i povijesnu gradsku jezgru Splita.