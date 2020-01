Centar Omiša uskoro u novom ruhu, asfalt s Fošala zamijenit će kamene ploče; Gradonačelnik nam je otkrio detalje projekta

Premda će im uređenje glavne ulice, točnije pločnik na Fošalu, zadati i male “prohodovne” probleme, građani Omiša izuzetno su zadovoljni što će napokon i centar grada zasjati u novom ruhu. Preciznije nogostup Fošala do početka turističke sezone 2021. godine, napokon će se urediti infrastrukturno, te “odjenuti” u kamene ploče kako i zaslužuje ulica u najstrožem dijelu grada na ušću Cetine.

– Započeli smo s projektom uređenja Fošala, koji će imati dvije faze. Prva je sređivanje južnog dijela nogostupa, a planirana dinamika radova je do početka ljetne sezone 2020. godine. Nakon okončanja ljetnih gužvi, startat će se i s drugim dijelom uređenja “lica grada” i to onim sjevernim, koji bi trebao biti okončan do početka sezone 2021. godine – otkriva nam gradonačelnik Ivo Tomasović, kao i financijsku konstrukciju ovog hvalevrijednog projekta.

– Vrijednost ukupnih radova iznosi 13 milijuna kuna, bez PDV-a, a sva sredstva su osigurana iz gradske blagajne. Ovo nismo mogli aplicirati na europske fondove, pa smo dvije godine štedjeli kako bi sredili naš Fošal. I tako će Fošal, onaj južni dio u dužini od 500 metara, već u prvoj fazi promijeniti kompletan izgled.

Naime, skinut će se asfaltni sloj, koji je godinama izgubio svoju funkciju, prvo zbog brojnih rupa, a drugo i zbog rasta platana koje su korijenjem “podigle” sloj pločnika. Asfalt ide u povijest i zamijenit će ga kamene ploče debljine šest centimetara, što je svakako primjerenije okolnim kamenim starim zgradama i centru primorskoga gradića.

Uredit će se komunalna infrastruktura, postaviti koševi za smeće, klupe za sjedenje, nova ograda, stara stabla zamijeniti novima, urediti okoliš postojećih platana, hortikulturno će se oplemeniti centralna gradska šetnica...

Inače, uređenje Fošala bilo je predviđeno nakon dovršetka veoma važnog projekta proširenja i uređenja gradske luke, koji provodi Županijska lučka uprava, a sve kao nastavak sređivanja centra grada.

– Izgradnja gradske luke je najveći projekt Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, vrijedan oko 90 milijuna kuna, a sve se financira iz EU fondova. Čeka se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava između ministra Olega Butkovića iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ravnatelja Lučke uprave Domagoja Maroevića, pa slijedi natječaj te u drugom kvartalu sljedeće godine početak radova. Sve to će na kraju, ulaganje u luku i Fošal, uljepšati lice centra našega grada – zadovoljan je započetim radovima te najavama novih gradnji, prvi čovjek Omiša Ivo Tomasović.



