Zimska idila u Zagori: koga ne bi očarao bajkoviti suton u Sinjskom polju...

Lijepi su ljetni zalasci uz more, no mora se priznati da posebnu čar imaju i zimski sutoni u Zagori. Sumnjate li u to, razuvjerit će vas fotografije koje je snimio naš Zvonimir Barišin u Sinjskom polju.

Priznajte, bilo bi lijepo gledati ga iz neke udobne kućice, ušuškan u topli pokrivač. To je hygge na kojem bi nam i Norvežani pozavidjeli.