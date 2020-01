Ovo je jedina općina u Zagori koja nije glasala za Grabar-Kitarović: naši reporteri bili su u 'gradu na kamenu' i provjerili što se to dogodilo u 'slaboj točki' najjače HDZ-ove utvrde

Od ukupno 230 upisanih građana s pravom glasa, Zoranu Milanoviću bila su naklonjena 72, dok je povjerenje 69 mještana dobila predsjednica na odlaskuRezultati izbora u našem mjestu nekako su oduvijek bili preslika onih na državnoj razini. Tko pobijedi u Zadvarju, vladat će i u Zagrebu - tvrdi Ivan Krželj, nezavisni općinski načelnik

Općina Zadvarje ili, kako joj mještani tepaju, grad na kamenu, jedina je u Dalmatinskoj zagori čiji su birači u zadnjem krugu predsjedničkih izbora svoje povjerenje dali Zoranu Milanoviću, koji je za samo tri glasa bio bolji od svoje protukandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

Od ukupno 230 upisanih građana s pravom glasa, Milanoviću su bila naklonjena njih 72, dok je povjerenje 69 mještana dobila predsjednica na odlasku. I nije to prvi put da su Zadvarjani prepoznali pobjedničkog kandidata i pokazali da imaju "nos" za politička nadmetanja u Lijepoj našoj.

Slična situacija zabilježena je i na izborima 2005. godine, kao i na onima četiri godine kasnije, kada su stanovnici te zabiokovske općine većinom glasova podržali tadašnje kandidate Stjepana Mesića i Ivu Josipovića.

– Rezultati izbora u našem mjestu nekako su oduvijek bili preslika onih na državnoj razini. Tko pobijedi u Zadvarju, vladat će i u Zagrebu – tvrdi Ivan Krželj, nezavisni općinski načelnik, kojega smo zamolili za komentar izbornih rezultata u svojoj općini.

– Teško je tu bilo što kazati. Prošlo je kako je prošlo. Jedino što ću vam reći je to da se radilo o dosta personaliziranim izborima, a narod je tu da odluči. Od svega me najviše veseli to što je na izbore izišlo 65 posto upisanih birača, što je porast u odnosu na zadnje izbore, pa vjerujem da će se takav trend nastaviti i ubuduće – kaže Krželj, sugerirajući da se prošetamo mjestom i čujemo glas građana.

Međutim, hladni naleti bure doslovno su "pomeli" cijelo mjesto. Nigdje žive duše. Prodavačica iz malog dućana, iznenađena našom pojavom i pitanjem o predsjedničkim izborima, pristojno nas upućuje u obližnji kafić.

Rekla bi i ona koju, ali ima dobar alibi – nije mještanka Zadvarja. U susjednom ugostiteljskom objektu tek nekoliko gostiju. Jedini spremni za razgovor su Ivo Čizmić Marito i njegov prezimenjak Ratko.

– Čujte, možda se radi o nekakvom nezadovoljstvu ili možda interesu, ideologiji ili je posrijedi ona stara, kako vitar puše. Moram priznati da sam bio iznenađen jer je u prvom krugu dosta glasova dobio Miroslav Škoro, pa je bilo za očekivati da u drugom glasovi idu našoj predsjednici, kad ono… – zastaje Marito.

Tamo gdje je on stao, nastavio je Ratko Čizmić.

– Meni osobno Milanović je bio treća opcija, a Škoro po meni nikako nije bio dio te priče. Što se u Zadvarju dogodilo, ne znam. Mislim da nedostaje pravilnosti u političkom ponašanju, treba možda složenije razmišljati ili da rezimiram – nema sumnje da su očigledni tragovi bivših političkih previranja. Još bih samo htio dodati kako su na kraju tijekom svojih obraćanja i jedan i drugi kandidat pokazali onu ljudsku stranu. Nisu dopustili da zviždanje poremeti onu dozu ljudskosti i pristojnog odgoja. Vjerujem da će tako političko suglasje nastaviti i ubuduće, na dobro njih i naroda koji predstavljaju – ističe naš sugovornik.

S istom misijom uputili smo se u Vatrogasni dom, koji se nalazi u središtu mjesta. Mlada ekipa zasukala je rukave, nešto uređuju.

– Što kažete o rezultatima izbora u svome mjestu? – pitamo i dobivamo ustaljeni odgovor:

– Nemojte nas pitati o tome. Neka stariji kažu svoje.

– Ma, čujte, nešto ću vam kazati, ali nemojte me fotografirati – kaže Ante Šodan i dodaje:

– Drago mi što nijedna opcija nije dobila veliku većinu. Tih par glasova više ništa ne znači. Zašto je tako, pa očito se radi o nekakvom razočaranju. Ljudi su štufi, treba im nešto novo, a koliko će to novo donijeti boljitka, to ćemo tek vidjeti.

Naš posljednji sugovornik, poput prodavačice iz dućana, upućuje nas u drugi ugostiteljski objekt, jer tamo je navodno uporište onih "drugih" koji ne dijele mišljenje gostiju iz prethodnog kafića. Tamo se, domeću, ovih dana vode žustrije rasprave.

Ništa nam preostaje nego u "kafanu". Kad tamo nikoga. Ista slika kao i iz pojedinih stranačkih stožera u izbornoj noći nakon objave rezultata.

Ova malena općina jedino je mjesto u zaleđu srednje Dalmacije gdje je kandidat ljevice odnio prevagu u odnosu na kandidatkinju HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera, čija je Zagora tradicionalno uporište. Međutim, više od politike i političkih previranja, Zadvarjane zanima razvitak i napredak njihova mjesta.

U to se dosta uložilo tijekom proteklih godina i to im je glavna smjernica za nastavak rada. To je i glavna tema svih diskusija, bilo onih u općinskoj vijećnici bilo još žustrijih u kafićima. Pitanje koga bi bilo bolje i(li) ljepše vidjeti na Pantovčaku, većini je Zadvarjana sporedna stvar. I da remiziramo izjavom našeg sugovornika Ratka Čizmića – najvažnije je da je čovjek.