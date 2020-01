Znači, 79 ovih stalnih iz Žlibine plus 21 privremeni, koji tu ne žive, ali su željeli tu glasati, jednako je sto. Sto ih je moglo glasati. Kada su vidjeli da su im glasački listići pri kraju, zatražili su dodatne listiće koje su i dobili. Ništa nelegalno – kaže Jelavić

Na razini čitave države u drugom krugu predsjedničkih izbora glasalo je samo 55 posto građana, dok je u vrgoračkom zaseoku Žlibina listiće ispunilo čak 101,27 posto birača. Od toga su dva bila za Zorana Milanovića i 78 za Kolindu Grabar-Kitarović.

I ne samo da je izborima pristupilo više građana nego što ih pripada tom biračkom mjestu, nego Žlibina pritom nije dala niti jedan nevažeći listić!

A dogodilo se i da ih je bilo premalo, pa su od izbornog povjerenstva naručivali još. Glasalo se u dnevnom boravku obiteljske kuće. Tako piše i na rezultatima Državnog izbornog povjerenstva: “biračko mjesto: kuća Zore Vuletića”. To je jedna sasvim lijepa dvokatnica, smještena uz cestu nasred pitoresknog mjesta na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom gdje vam signal svako pola sata skače iz jedne države u drugu. Stanovnici Žlibine do Vrgorca imaju proći 28 kilometra, a do Slivna pet. Logika bi nalagala da pripadaju Zagvozdu, ali eto.

Prije nego smo onamo stigli, kontaktirali smo Mira Jelavića, predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva Vrgorca. Pitali smo kako je moguće da je više od sto posto birača pristupilo glasanju?

Svaka njima čast

– To nije nikakva senzacija. Osim domicilnog stanovništva, došlo je i privremeno prijavljenih građana, onih koji tu ne žive, ali su izrazili želju da tu glasaju – spremno će Jelavić.

Odakle su došli, iz susjedne države?

– Možda su iz okolnih mjesta ili negdje tako... blizu, ali su isto hrvatski državljani. Njih je bilo 21. Znači 79 ovih stalnih plus 21 jednako je sto. Sto ih je moglo glasati. Kada su vidjeli da su im glasački listići pri kraju, zatražili su mogućnost dodatnih listića što smo ih mi kao GIP odnijeli. Ništa se tu nelegalno nije dogodilo. Nema spomena o tome da se radi o 102 ili 105 ili bilo kojem broju, odnosno da je više glasovalo nego što je prijavljeno. Tako da to je senzacionalistički napisano. Na temelju priča čula, rekla, kazala...

Ali to je podatak o 101,27 posto birača sa stranice DIP-a.

– Sa stranica DIP-a?

Da.

– Bogami su oni onda mašala. Ne znan šta bi van drugo reka. Svaka in čast. Nije tu bilo ni muljaže ni ničega. Nego aplikacija DIP-a nije bila napravljena u skladu s onim što je moguće u praksi da se desi, jer oni nisu predvidjeli da privremeni glasači glasuju u 90 posto izlaznosti. Nisu u pravu što tvrde da je 101 ili 102 posto glasalo, nego je glasalo manje nego što ih ima pravo glasati – objašnjava Jelavić. Na pitanje zašto se glasovanje održalo u privatnoj kući, kaže da je takva praksa posvuda u Hrvatskoj. Ako nema objekta u vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave, uzme se u najam privatna kuća. Samo u Vrgorcu bilo je osam takvih slučajeva. Ukupno je određeno bilo 26 biračkih mjesta. Dvostruko više predivnih koza i ovaca sreli smo u Žlibini. Kokoši neobavezno trčkaraju po putu, a ljudi su zbilja rijetkost. Puno je reći da smo sreli pet mještana.

Sićušno mjesto, toliko malo da nema ni dućan ni kafić. Gravitiraju Slivnu. Centar im je omanje groblje s nedovršenim zvonikom. Autobusi tuda ne prolaze. Skoro svako kućanstvo ima i staju, vrt s krumpirima ili kupusom.

Sedan kuća

Među njima su Joko i Senka Vuletić.

– Mi smo glasali. Sad za koga, nije bitno. Prvi krug, drugi krug i tako. Sve šta triba – kaže Joko, a Senka će na to da je izborno mjesto bilo blizu, odma tu preko puta njihove kuće, svima je bilo s ruke pa je valjda zato čitava Žlibina i izišla glasati.

– Događaj je to. Iša je sav stariji svit koji ovde živi. Da je dalje – ne bi – zaključuje Senka.

– Tu je bija jedan promatrač, iz Vrgorca. Bio je ode i gore za Poljica. Meni se čini, sve kako triba – odgovara Joko bez da smo i pitali. Žlibina je, kažu, dobro naseljena ako pogledamo situaciju u drugim selima – u šest okolnih ima tek dvanaest ljudi.

Koliko mještana ovdje živi?

– U Žlibini sedan kuća ima, nas 30. Donji Vuletići imaju samo jednu familiju, u jednoga čovika četiri sina i svaki ima kuću, onda Vekići onda... Medaci... – razmišlja Joko, pa zbroji da bi moglo biti sedamdesetak ljudi, kako je i rečeno na izborima. Njihovi rezultati, čini se, nikoga ne zanimaju. Sad je ovdje glavna tema kako se kamion od špeditera iz Rusije koji vozi sirovine lokalnoj mesnoj industriji u Vrgorac preokrenuo na cesti i kako mladi vozač, od svega dvadesetak godina, nije riječ engleskog ni njemačkog znao i kako je vozilo danima priječilo put, odsjeklo najkraću spojnicu Žlibine s ostatkom svijeta.

U nas je narod blesav

Možda zato oni koji su se prijavili na glasanje nisu došli. Joko i Senka kažu da najstariji glasač u mjestu ima možda 80 godina. Putem do susjednih kuća sreli smo starijeg čovjeka.

Dobar dan! Jeste li zadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora? – upitali smo ga.

– Eehehehe, zakasnili ste, sve san prepisa! – odgovori sa širokim osmijehom.

Što ste prepisali?

– Prepisa! Ja san već da dici punomoć za kuću, hehehe – s oduševljenjem će mještanin.

U obližnjem zaseoku Mijaca na biralište u osnovnu školu koja je ugašena prije četiri-pet godina izišlo je 83 posto stanovnika. Konkretnije, 40 građana. Svi su dali glas Kolindi Grabar-Kitarović. Jedina ulica u njihovu selu vodi ravno u rampu kraj koje je kapelica, a na njoj hrvatska zastava i kamera. To je granica s BiH.

Ispred kamene kućice dva su mještanina i “kaciola” s betonom. Jedan nadgleda, drugi tracka cement s unutrašnje strane kamenih vrata ne bi li zaštitili konobu od nadolazeće hladnoće. Predstavimo se. Kažemo da smo vidjeli da su svi za HDZ glasali.

– Normalno! Za koga ćeš. U nas niko nikad nije za one – spremno će Stipe Roso, misleći na stranku pobjedničkog kandidata. Stipe je pomorac i najmlađi glasač u Mijacama, tek mu je 56 godina.

– Za ljevičare ode nikad niko nije glasa – potvrđuje glas radnika iza kamenih vrata što se miješa sa zvukom struganja metala po drvu.

– Ha u nas je narod blesav – ravnodušno će Stipe. – Neko voli ove, neko one. Mi ti glasamo od devedesete uvik za HDZ.

I, jeste zadovoljni?

– Ha od toga HDZ-a niko ništa dobio nije...

Svašta. A jeste razmišljali da promijenite stranku?

– Ma neš ni od ovih ništa dobit! To su sve gluposti. Oti političari samo na sebe misle, brige nji. Evo, recite pravo, je l vama bolje sada kad je Milanović na vlasti?

Nismo stigli ni odgovoriti kad se začuo glas mladića u prolazu: “Svi se oni samo za sebe bore”. Bio je to Božo, također Roso. Ne živi tu inače, samo je u prolazu. Stipe nije htio pred kamere pa je rekao da slikamo Božu i stavimo njega u novine jer je “mlađi i lipši”.

– Evo ga. Nekad smo se mi znali posvadit ko je za koga. Sad više ni toga nema... Tol’ko nas nije brige – odgovori Stipe.

Ali i dalje glasate za HDZ?

– Jasno! Uvik ću! Ali vidi narod da nema od nji koristi. Evo, odselilo sve. Radnici su nan uvozni... Nek iđe mladost vanka, ali nema in u Irskoj odanja po kafićima kako oni misle. Mislin, neman ja ništa protiv da idu, ali nije to dobro za ovu državu.

Ni za HDZ!