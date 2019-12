Cane corso izgrizao manjeg psa i vlasnika na rivi u Baškoj Vodi, policija prijavila jednu osobu; Uznemirena Makaranka: Koliko dugo moramo trpjeti taj teror?

Utorak ujutro na rivi u Baškoj Vodi šetače je uznemirio nasilni prizor velikog psa kako nasrće na psića kojeg je vlasnik vodio na povodcu. Nakon što je izgrizao manjeg psa po desnom boku, ugrizao je za ruku i njegovog vlasnika . Intervenirala je policija iz Policijske postaja Makarska, a obaviještena je i veterinarska služba.

- Protiv vlasnika psa koji je izgrizao drugog psa i ugrizao za ruku mušku osobu policija je podnijela obavezni prekršajni nalog - saznajemo od Sanje Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske.

Vlasniku manjeg psa je utvrđena lakša tjelesna ozljeda koja je sanirana te je dobio injekciju protiv tetanusa. Njegovom psu je veterinar zašio rane od ugriza koje je zadobio po vratu i iznad prednje noge s desne strane.

Kako saznajemo, napadač je pasmine Cane corso, a šetao je bez povodca i brnjice. Vlasnik mu je prijavljen zbog članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji navodi da se tko bez nadzora ili neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane može kaznit novčanom kaznom od 50 do 200 maraka. U protuvrijednosti u kunama to iznosi od 180 do 750 kuna.

Međutim, jutrošnji incident s velikim psom nije jedina situacija zbog koje negoduju mještani Baške Vode, ali i makarskog područja. U našu redakciju javila se gospođa iz Makarske koja je zgrožena zbog nadležnih koji ne reagiraju na činjenicu da vlasnici stalno šeću velike i potencijalno opasne pse bez uzice i brnjice.

- Među tim psima ima i onih borbenih pasmina koji slobodno lutaju među šetačima i drugim psima. Evo taj incident jutros u Baškoj Vodi, kako sam ja čula, nije jedini. Navodno je isto danas tamo došlo do još jednog ugriza psa na drugog psa te u Makarskoj također. Komunalni redari dozvoljavaju vlasnicima pasa da ih puštaju bez brnjice bez obzira koliko su veliki. To nije u redu i stvarno mi je više“ prekipjelo“ kada je jutros ugrizen taj mladić i taj psić koji ima jedva pet kilograma težine. Ova zvijer ga je toliko rastrgala da ga je veterinar morao šivati. Što bi bilo da se radi o djetetu, pitam se ja. Koliko dugo mi moramo trpjeti taj teror? - ogorčeno se pita Makaranka.