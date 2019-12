Bolest ne pita za datum, pa će tako sigurno i prvoga dana Nove godine biti dosta onih koji će trebati pomoć liječnika i ljekarnika. Provjerili smo koje će ambulante i ljekarne dežurati 1. siječnja.

Ambulanta na Mertojaku će raditi od 8 do 20 sati, a ovo radno vrijeme važi za tamošnju stomatološku ordinaciju, kao i za pedijatriju i za obiteljsku medicinu.

Od 8 do 20 sati će raditi i ambulante u Domovima zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u Kaštel Sućurcu, Sinju i Trogiru. Ambulanta Doma zdravlja u Makarskoj će raditi od 8 do 15 sati, a u Omišu od 15 do 20 sati.

Prvoga dana 2020. godine od 0 do 24 sata će dežurati ljekarna Lučac i ljekarna u Sinju.