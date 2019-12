Biračko tijelo Imotske krajine koje je u prvom krugu bilo razjedinjeno, sad se učvrstilo: dvorana je bila premala za sve one koji su htjeli čuti Kolindu Grabar-Kitarović

Znam da me čeka naporan tjedan, no kada vas ovoliko i ovakve razdragane vidim, vi ste moja snaga, znam da ste uz mene i vi me nosite dalje. Hvala vam.

Ovako je svoje obraćanje Imoćanima započela aktualna predsjednica i kandidatkinja za predsjednicu u drugom krugu predsjedničkih izbora Kolinda Grabar Kitarović, u nedjelju navečer u imotskom Gradskom kinu.

Kapacitet kina je 420 mjesta, no u dvorani je prema grubim procjenama bilo više od 700 ljudi, ne računajući mnoge koji su ostali izvan dvorane. Očito da se biračko tijelo Imotskog i Imotske krajine koje je u prvom krugu bilo poprilično razjedinjeno između Miroslava Škore i Kolinde Grabar Kitarović itekako učvrstilo, jedinstveni da podrže sadašnju predsjednicu.

- Zahvaljujem ovom prilikom i vama dragi sunarodnjaci iz susjedne Bosne i Hercegovine na iznimnoj podršci. Naše granice su sigurne, no ono što nikada ne bismo željeli, to je podizati neku žicu, neke prepreke prema Bosni i Hercegovini, gdje živi naš hrvatski narod, jednakopravan, konstitutivan, autohtoni, u Bosni i Hercegovini kojima je ona druga domovina. Posebno bih htjela zahvaliti vama braniteljima iz Imotske krajine u kojima nije bilo ratnih operacija, a toliko vas je sudjelovalo u obrani domovine.

- Ono što smo vidjeli u prvom krugu izbora, shvatila sam vašu poruku, dragi prijatelji. Niste zadovoljni s puno toga što se događa u državi. Nisam ni ja. Puno smo toga postigli u ovih pet godina. Kada sam preuzela dužnost, Hrvatska je bila gotovo na koljenima, pred bankrotom, tolike podjele i ta strašna politika, mi ili oni. To ne smijemo nikada više dopustiti. Za mene ne postoje moji i nečiji drugi birači, ne postoje lijevi i desni, konzervativni ili liberalni, postoje samo hrvatski birači koji će prepoznati najbolji program za razvoj sebe, svoje obitelji, svoje zajednice, svoje domovine, za snažnu, jaku, samosvjesnu i ponosnu Hrvatsku, koju će voditi, a ne slijediti kako u Europskoj uniji, tako i u svijetu. I to je moj program. U njemu nisam ja Kolinda Grabar Kitarović, nego vi, moji ljudi, moj narod, za koje radim i za koje ću raditi i nikada vas neću dijeliti - istaknula je Kolinda Grabar Kitarović u Imotskom.

U njenoj pratnji bili su Milijan Brkić, ministar obrane Damir Krstičević, župan Blaženko Boban, saborski zastupnici Ante Babić i Ivan Šipić, imotski gradonačelnik Ivan Budalić, mnogi drugi dužnosnici iz susjednih gradova i općina Makarskog primorja, kao i susjednih gradova iz Bosne i Hercegovine.