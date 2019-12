Olujna bura ohladila Dalmaciju: ponegdje je temperatura još u minusu, sinoć je bilo i snijega! Evo što donosi prognoza za ostatak vikenda

Zadnji vikend u godini u Dalmaciji će, po pitanju vremena, proći u znaku zahlađenja. Sinoć je zapuhala jaka i olujna bura koja je snizila temperature, ponegdje i ispod nule, a 'minus' se u nekim mjestima zadržao i do sad - tako je u Promini u 8.15 sati izmjereno -1,4 prema podacima s pljuska.com.

Bura ovog puta nije prošla bez oborina - duž obale je padala slaba kiša, a u višim krajevima počeo je padati snijeg.





Državni hidrometeorološki zavod za danas nam najavljuje na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ponegdje može pasti i malo kiše, uglavnom prema otvorenom moru.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti od 1 do 5, na Jadranu većinom između 5 i 9 stupnjeva Celzijevih. Noć sa subote na nedjelju bit će još hladnija od sinoćnje, s temperaturama do -2 u Zagori te od 2 do 6 uz obalu.