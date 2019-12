Hangar površine 300-tinjak metara četvornih nedavno je “iznikao” u maslinicima na Voliciji, nasuprot benzinskoj pumpi, i to, kako doznajemo iz Grada Makarske, točnije od dogradonačelnika Dražena Nemčića, ne samo bez građevinske dozvole, nego, kako tvrdi, na zemljištu upisanom na RH.

– Komunalni redari su bili na terenu i utvrdili da se radi bez akta o gradnji, te sukladno tomu obavijestili Građevinsku inspekciju u Splitu te Državno odvjetništvo – rekao nam je Nemčić. Zašto bi netko uzurpirao zemljište i izgradio objekt bez ikakve dozvole? I to ne mali, jer dimenzije iznose 25 X 12,5 metara. Što na to kaže DORH, nismo do zaključenja broja uspjeli doznati, Grad kaže da je prijave odradio i da je sada na “institucijama da rade svoj posao”, no što veli sam investitor?

Vlasnik u Australiji

Investitor je, naime, Stipe Topić, makarski iseljenik u Australiji. On je 2000-ih godina postao većinski vlasnik “Olme”, koju je 1993. godine kupio njegov rođak Ante Topić, i od tada je Stipe Topić, nakon pripajanja društva “Pekar”, 80-postotni vlasnik ovog dioničkog društva.

Do Topića nismo uspjeli doći. Zvali smo na nekoliko brojeva, da bi nas na koncu kćer, koja je rekla kako je gospodin Topić u Australiji, uputila na odvjetnika Tomislava Zorića. On nam je, pak, rekao kako se uopće ne radi o česticama koje su na sudu upisane na RH. Grad je reagirao zbog čestica 103 i 104, dok odvjetnik rezolutno tvrdi kako se (bespravni) pogon gradi na česticama 108 i 109. One su, pak, upisane na – Franjevački samostan!

Na Katastru je pak ovo zemljište u posjedu tvornice ulja “Zvijezda” čiji je pravni sljednik “Olma”.

Tipična hrvatska, zapetljana priča u kojoj svatko ima pravo, a to pravo godinama i godinama nikako da se dokaže. Ono što je nesporno jest da akta za gradnju nema, dok nam je misterij čudnovatog objekta u masliniku pokušao odgonetnuti Topićev odvjetnik Zorić. A on je film vratio na početak. Trenutak, naime, kada Ante Topić kupuje “Olmu”, vjerujući, kako kaže, da je sve to njegovo. Jer, “Olma”, kako veli, jest bila pravni sljednik, i vlasnik, i posjednik - nasada maslina. Točnije, njih gotovo 600. Problem je u tome što nije upisana i kao vlasnik zemljišta, i to oko 59 tisuća kvadrata. Zorić upire prstom u institucije. Kaže, naime, da je za to glavni krivac država, odnosno DORH, odnosno ondašnje Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj.

’Za sve je kriv DORH’

– Svi problemi i nevolje “Olme” prouzročeni su nepostupanjem današnjeg DORH-a. “Olma” je 2002. godine podnijela zahtjev sukladno čl.67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, po kojemu zemljište u pretvorbi može uz suglasnost DORH-a ući u temeljni kapital. No tadašnji državni odvjetnik je umro, a DORH se nikad nije očitovao na zahtjev, ni pozitivno ni negativno. Vlasnik je uložio velika sredstva u dobroj vjeri i donio je svu svoju životnu ušteđevinu u Hrvatsku, da na kraju nema ništa osim sporova. A to je čista krivnja RH - tvrdi Zorić.

“Olma” je prošla postupak predstečajne nagodbe, a prema planu restruktuiranja pogon se seli sa sadašnje lokacije. Zgrada uljare i zemljište, jedini nesporni, prodaju se, a procijenjena vrijednost iznosi cca 40 milijuna kuna. Od tog novca “Olma” obeštećuje vjerovnike, a pogon, pogađate, seli se na Voliciju. Točno tako piše u planu, da se pogon seli u industrijsku zonu (koja, nota bene, nosi oznaku K1 u prostornom planu), a potvrdio nam je to i Zorić.

- Sve se radi prema predstečajnom planu izglasanom od strane države. Predviđena je seoba pogona na drugu lokaciju. Vjerujem da ćemo u tome uspjeti jer se promijenila klima u državi, a središnje institucije u Zagrebu konačno su shvatile o kojoj se tu nepravdi radi - kaže Zorić.

Veli kako su prošli postupak predstečajne nagodbe, no da ih je država tu uvjetovala po principu “priznajte nam vlasništvo nad nekim česticama, inače nećemo izglasati predstečajnu nagodbu”.

– Dolazimo do situacije da se moramo boriti za čestice, a ujedno moliti državu da nam podrži predstečajnu nagodbu. A ako ne podrže predstečajnu nagodbu, onda nas tamo komadaju... - veli Zorić koji tvrdi kako su čestice trebale prema Zakonu o pretvorbi ući u temeljni kapital jer, kako veli, čine tehnološki povezanu cjelinu te zaključuje: Nadamo se da ćemo se uspjeti dogovoriti s državom, pa makar ponovno platili ono što je nekad već bilo plaćeno.

Kakve pak veze s time ima Franjevački samostan? Od 1958. godine upisani su kao vlasnik na čestice 108 i 109, a Zorić uvjerava kako je obavljena eksproprijacija.

Grad: Nemaju dozvole...

– Nemaju pravomoćno rješenje da im se to vraća, ali ne odustaju s prijavama - tumači s njihove strane ovu zapetljanu poziciju, tvrdeći kako su prijave i išle od Samostana.

- Gradu svaka čast - tvrdi Topićev odvjetnik.

U Gradu, pak, napominju kako objekt u masliniku, sve i da jest formalno u “Olminom” posjedu, nema dozvolu za gradnju, a takav se objekt, tumače, ne može graditi niti prema Zakonu o jednostavnim građevinama. Objekt jest montažni, ali kako nam veli naš izvor, u fiksnom je dijelu vezan za betonsku podlogu. Također, u Gradu navode da se radi o česticama 103 i 104 koje su u vlasništvu RH (36/40 dijelova), dok je jedna desetina u vlasništvu “Prometa Makarska”. Mate Jujnović, vlasnik “Prometa”, veli kako ne želi komentirati.

– A što ću ja tu komentirati?! Neka pravna država radi svoj posao - kazat će Jujnović koji je na Voliciji kupio 5000 četvornih metara.

Kako smo naveli, ova zona nije građevinska nego poslovna, pretežito uslužne namjene, kako ostaje i po novome prijedlogu, iako to nije nikakva prepreka za gradnju, jer je 2014.godine izrađen i urbanistički plan Dugiš 2. Činjenica je da kod Sportske dvorane također imamo K1 zonu, no bez ikakvih problema tamo niču tzv. aparthoteli. Stoga, ako su dozvole izdane za objekte u jednoj K1 zoni, zašto ne bi bile izdane i na drugoj, što u prijevodu znači da se radi o vrlo atraktivnim kvadratima oko kojih se koplja lome s debelim razlogom.