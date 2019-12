'Grad Hvar je nezakonito smanjio površinu državnog lovišta Pelegrin'

Kako se gospodari lovištem na poluotoku Pelegrin? Pojedini hvarski gradski vijećnici tvrde da koncesionar Emil Tedeschi krši ugovor jer koristi veće površine nego mu je dozvoljeno, a uz to priječi ulaz mještanima i turistima što zakonom, kažu oni, nije dozvoljeno.

Zamjeraju mu da je u uvali Parja napravio košarkaško igralište i stepenice koje vode do mora, do obale na kojoj ne dozvoljava otočanima i njihovim gostima niti da se privežu. Zaključao je, dodaju, i ulaz u lovište, iako to, kako kažu, nikako ne bi smio. Navedeno iz Tedeschijeve “Floriane Park” u potpunosti demantiraju, dapače, dodaju, da doslovno nijedna nadležna inspekcija nije potvrdila navode kojima barataju lokalni političari.

U međuvremenu je Gradsko vijeće Hvara jednoglasno donijelo odluku da se u urbanističkim planovima Grada spomenuto državno lovište sa sadašnjih 600 smanji na 300 hektara. No, riječ je o Odluci koja je donesena protivno zakonima o lovstvu i šumama odgovorili su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

- Ministarstvo je obustavilo od primjene Odluku Gradskog vijeća Grada Hvara o usklađivanju i postupanju sukladno PPUG Grada Hvara na području poluotoka Pelegrina (KLASA: 021-05/18-01/42, UR.BROJ: 2128/01-02-19-2 od 23. svibnja 2019. godine), objavljene u Službenom glasniku Grada Hvara br. 6/2019 od 24. svibnja 2019. godine jer je utvrdilo da je predmetna Odluka protivna odredbama Zakona o lovstvu i Zakona o šumama, te podnijelo zahtjev Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu zakonitosti predmetne Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara. Po okončanju postupka ocjene zakonitosti, ovo Ministarstvo će vam dostaviti sve relevantne informacije - poručuli su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

Što o svemu kažu u Gradu Hvaru?

- Nekad davno su poluotok Pelegrin stari Hvarani nauštrb svog privatnog vlasništva prepustili korištenju za opće dobro, međutim, otkad je ovo zemljište postalo državno, njime raspolaže Republika Hrvatska, i ona je ta koja je izdala pravo na koncesiju lova, odnosno, uzgajanje divljači - kaže gradonačelnik Rikardo Novak i dodaje da je na ovu temu kontaktirano i Ministarstvo poljoprivrede, točnije, državni tajnik Željko Kraljičak.

- Dobili smo naputak koji se odnosi na korištenje puteva. To se pitanje treba urediti između koncesionara i Grada, i to tako da divljač unutar lovišta bude sigurna. Iz ovakvog naputka proizlazi da je u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede na strani koncesionara budući da iznose činjenicu kako postoje stepenice kojima se svatko može popeti i ući u lovište, dok je vozilima prolaz onemogućen - ističe hvarski poteštat.

Komunalni redari na terenu

Što se tiče navodne gradnje na pomorskom dobru, Novak veli da su u suradnji sa Županijom obaviještene sve nadležne institucije.

- Naši komunalni redari mogu izići na teren, međutim, oni nisu zakonski ovlašteni za predmetna postupanja. Mogu samo izraditi zapisnik na terenu, koji onda šalju višim instancijama - dodaje Novak.

Je li gradska uprava uvučena u latentni sukob interesa primanjem donacije od strane Tedeschijeve, u javnosti daleko poznatije, “Atlantic grupe”? Riječ je o plovilu vrijednom 1,2 milijuna kuna.

- Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 30. listopada 2018. donijelo odluku o prihvaćanju donacije “Atlantic grupe”. Radi se o spomenutom gliseru. Na zasjedanju 23. svibnja ove godine Gradsko vijeće je donijelo i odluku o dodjeli na korištenje plovila “RM 850 Cabin” kojom se ono ustupa Policijskoj postaji Hvar. Na prvoj sjednici svih trinaest vijećnika jednoglasno je bilo za prihvaćanje donacije. Dakle, kao gradonačelnik nisam ni prihvatio donaciju niti je ustupio djelatnicima Policijske postaje - rezolutno će gradonačelnik koji priznaje da posljednje dvije godine u Gradu “imaju sitnih problema s Planom upravljanja pomorskim dobrom jer su pojedine stavke izdvojene i nisu prihvaćene, ali je plan u globalu usvojen”.

O primjedbama da se dodijeljena koncesija ne koristi sukladno uvjetima iz ugovora i zakonima, iz “Floriane Park” poručuju da se radi o neistinama.

- Stanovništvo otoka Hvara i njihovi gosti, pješaci i biciklisti, nemaju nikakvih prepreka u korištenju prolaza kroz područje lovišta i uzgajališta divljači “Pelegrin”. U skladu s Ugovorom o lovnoj koncesiji i nalogu nadležnih službi Ministarstva poljoprivrede i “Hrvatskih šuma” u lovištu, radi zaštite divljači nije dopušteno kretanje motornim vozilima, osim vatrogascima i drugim javnim službama kao što su “Hrvatske šume” i policija. Pješacima ili biciklistima se stepenicama preko ograde, koja je bitna sastavnica koncesijskog ugovora s državom i koja prema propisima štiti područje uzgajališta divljači i same životinje onemogućujući njihov izlaz izvan tog područja, omogućuje nesmetan ulaz u područje lovišta “Pelegrin” - kaže Gabrijela Kasapović, direktorica Korporativnih komunikacija Tedeschijeve “Floriane Park” koja tvrdi da se u uvali Parja nautičari i ribarske brodice mogu slobodno sidriti, upravo kao i u svim drugim uvalama na Pelegrinu.

Kako u Tedeschijevoj tvrtki komentiraju odluku Gradskog vijeća da se veličlina lovišta sa 600 smanji na samo 300 hektara?

- Veličina državnog lovišta i uzgajališta divljači u isključivoj je nadležnosti države, a područje koje je Republika Hrvatska definirala kao lovište i uzgajalište divljači prostire se na 589 hektara i ta se površina, kao ni ograda te pravila o ulasku u lovište i uzgajalište divljači, od početka važećeg ugovora o koncesiji 1996. godine do danas nisu mijenjali.

Prema našim saznanjima, Ministarstvo poljoprivrede je Gradu jasno dalo do znanja da njihova odluka da se površina lovišta i uzgajališta divljači smanji na 300 hektara nije zakonita, te su je po pravu nadzora odmah i ukinuli. Što se tiče svakoga našeg dosadašnjeg i budućeg postupanja kao koncesionara, ono je strogo usklađeno s obvezama iz potpisanog Ugovora o lovnoj koncesiji koji je na snazi. Do sada nismo imali ni jednu primjedbu niti zabilježeni propust, a kamoli prekršaj na koji bi nam ukazala tijela koja kontroliraju rad lovišta i ispunjenje ugovora o koncesiji - naglašava Kasapović.

Sidrenje nije zabranjeno

Je li koncesionar zaista gradio na pomorskom dobru?

- Najprije treba napomenuti kako pomorsko dobro graniči s lovištem, odnosno nije dio lovišta. Kad je riječ o uvali Parja, sve što u toj uvali danas postoji, a vezano za pristan i rivu, postojalo je i prije nego što smo postali koncesionari nad lovištem i uzgajalištem divljači te vlasnici dvaju objekata na tom području. O tome svjedoče i foto-ortografske snimke pa je jednostavno dobiti i uvid u to je li od 2006. na dalje bilo kakve gradnje.

Što se, pak, tiče sidrenja u uvalama poluotoka Pelegrin, prema našem saznanju nadležna državna tijela nisu nikome podarila pravo na komercijalnu upotrebu ili koncesije za pravo postavljanja bova, tako da nautičarima ili ribarskim brodicama nitko ne može zabraniti sidrenje. Dapače, sve vrste plovila redovito koriste blagodati svih uvala na Pelegrinu te se slobodno i besplatno sidre.

Jedina devastacija koja se događa na pomorskom dobru na području Pelegrina, a o kojoj su u više navrata obavještavane nadležne službe u Županiji i Gradu, je ona u uvali Vela Garška. Uvidom u ortografske snimke otprije desetak godina evidentni su kontinuirana betonizacija i uništenje obale u ovoj uvali, gdje se na višestruko nezakonit način odvija ugostiteljska djelatnost koja uvelike prelazi gabarite predviđene propisima (montažni objekt do 12 kvadrata). Isto se odvija uz bespravno korištenje državnih nekretnina, objekt naziva “Macelj”. Na djelu je značajna i nepovratna devastacija pomorskog dobra u vidu neovlaštenog nasipanja plaže, korištenja pomorskog dobra bez pravne osnove, neovlaštenih radova na pomorskom dobru, postavljanja krupnog kamenja u more, betoniranja obale, pričvršćivanja opreme za pomorsko dobro, ugradnje solarnih panela na krovove objekata i sličnog. Sve je to u izravnoj suprotnosti s propisima RH i odlukama za to nadležnih državnih i županijskih tijela.

S obzirom na sustavno demonstrirani nemar spram pozitivnih propisa, već malo dubljim uvidom razvidno je da dijelu lokalnih struktura vlasti i tvrtki koja nezakonito raspolaže pomorskim dobrom u uvali Vela Garška, smeta svaki uzoran koncesionar, nespreman na suradnju u gruboj urbanizaciji i komercijalizaciji zaštićene zelene zone i betonizaciji obale - zaključuju iz “Atlantic grupe”.