“Strabag” će graditi most na Cetini i tunel Komorjak, euforično je najavljena vijest koju su prije pola godine prenijeli svi važniji mediji u Hrvatskoj, jer se odabir najpovoljnijeg izvođača smatrao prvim važnim korakom rasterećenja Omiša od prometnih gužvi.

Međutim, tek što su prije desetak dana počeli radovi u gradu na ušću Cetine, bogme se dobro “zagužvalo”. Nenajavljenim zatvaranjem cestovnog pravca od Omiša, preko Radmanovih mlinica do Kučića, stanovnici donjeg toka rijeke Cetine ostali su odsječeni od ostatka svijeta.

Umjesto desetak kilometara, do svog administrativnog središta, mještani toga kraja sada putuju pedeset. Bila je to glavna tema svojevrsnog protesnog sastanka predstavnika mjesnih odbora Kučića, Podašpilja, Gata, Zvečanja i Čišle, održanog u Kučićima, na koji su organizatori pozvali i predstavnike medija.

– Bez ikakve prethodne najave, izvođač je zatvorio cestu u dnevnom terminu od 8 do 18 sati u razdoblju od 6. do 23. prosinca. Ja ne znam tko je ovdje lud. Umjesto da se o tome obavijesti stanovništvo, mi o početku radova doznajemo dan prije, i to preko društvenih mreža. To dovoljno govori o ozbiljnosti pristupanju poslu i brizi za stanovnike, u ovom slučaju Kučića, Svinišća i Podašpilja, koji će ovu prvu fazu radova itekako osjetiti na svom novčaniku. Zamislite sada da, umjesto dvanaest kilometara ili petnaestak minuta vožnje od Kučića do Omiša, mi svakodnevno u jednom pravcu prevalimo gotovo pa pet puta više. Mnogi od nas svakodnevno do svoga radnog mjesta ili oni koji su najpogođeniji, a to su djeca, do škole u Omišu idu na Slime, Dubce i Magistralom do svog odredišta. Bogu za plakat – ogorčen je Robert Sovulj iz MO-a Kučiće, ne toliko zbog radova, koliko zbog aljkavosti u njihovu pristupanju jer se nije vodila briga o ljudima i njihovim potrebama.

Samo tražimo odgovore

Ljuti su što investitor u svom projektu nije mario za prometne potrebe stanovništva jer da jest, ne bi im se ovo događalo. Ugrožena im je, vele, i turistička sezona. Predsjednik MO-a Podašpilje Miroslav Raljević kaže kako nitko od njih nije upoznat s projektom, pa tako ni koliko dugo će biti ovakav prometni režim na snazi. Udaljeni su samo sedam kilometara od Omiša, a dnevno za upravljačem provode do dva sata kako bi došli do posla, odnosno kuće. Još više strahuju od nezadovoljstva stranih gostiju koji će na njihovim booking stranicama pročitati kako se nalaze deset minuta od mora, a oni do mora idu preko tri planine, Omiške Dinare, Mosora do Biokova, kako bi na Dubcima ugledali nebeski obojene obrise jadranskog plavetnila.

– Prema nekakvim najavama, ovako će biti iduće tri godine. To je sve “rekla-kazala” jer nismo upoznati s projektom. Zanima nas hoće li se i ljeti raditi. Mi živimo od turizma i sada nam je ugrožena egzistencija. Dosta njih bavi se raftingom, kajakom, kanjoningom, čija je budućnost također upitna. Zanima nas je li se uopće razgovaralo o potrebama šest ili sedam tisuća stanovnika Poljica, u što sumnjam. Da jest, onda ne bismo danas bili ovdje. Samo da pojasnim, nismo se ovdje sastali da dižemo nekakve tenzije, nego tražimo odgovor na naša egzistencijalna pitanja. Hoće li se Cetina premostiti nekakvim pontonskim mostom ili će se stanovnicima našega kraja omogućiti barem periodično prometovanje u nekakvom normalnom dnevnom terminu, to su tek dio prijedloga o kojima su investitor i izvođač trebali davno raspravljati i staviti ad acta. Ovako se to ne radi – stav je Miroslava Raljevića.

O svemu su, kažu, obavijestili gradonačelnika, koji je za nekoliko dana sazvao sastanak u svom uredu s “oštećenom” stranom. Iznijet će svoje prijedloge, poteškoće i strahove. Oni vezani uz školsku djecu nekako ih najviše tište.

Na njih se, uz domaćine, osvrnuo i predsjednik MO-a Zvečanje Miro Vuletić, strahujući da će isti scenarij doživjeti i mještani srednjih Poljica kada se bude rovao drugi dio omiške zaobilaznice.

– Zamislite djecu da vam zbog tih istih radova tumaraju gradom jer kući, nakon završene nastave, ne mogu. Oprostite, mogu, ali iza 18 sati. Tobože svima u našoj državi puna su usta djece. Brinu za njihovu budućnost, a vidjeli smo baš ove godine koliko im je do njih stalo. Sve za djecu i roditelje, ali s figom iza leđa. Sramota. Želimo da nam se što prije razjasni što se radi i koliko će ovo potrajati. Hoćemo odgovore na naše upite. Je li to gradonačelnik, HC ili “Strabag”, ali želimo i moramo znati do kada ovako – odrješit je Vuletić.

Njegov stav podržali su i predstavnici MO-a Gata i Čišle Mario Fistanić i Željko Čović, a to žele i mještani Smolonja, Podgrađa, Kostanja, Ostrvice, Seoca i Dubrave, čiji predstavnici, nažalost, nisu mogli sudjelovati na sastanku, ali daju svoju bezrezervnu podršku da se iznađe zadovoljavajuće rješenje.

I dok se čeka prihvatljiv odgovor, njihovi putni troškovi enormno rastu, radno vrijeme više nije isto, a škola traje cijeli dan. Županijska prometnica kroz mjesto odavno je obrasla, a i više će. Njezina, davno obećana rekonstrukcija, već je zaboravljena pa bi doličnije bilo kulturološki je zaštititi s jasno istaknutim oznakama o kulturnom dobru RH uz dodatak: vozite se na vlastitu odgovornost.

Omiš će prodisati, ali...

Problematiku prometne izoliranosti donjih Poljica kratko je prokomentirao i bivši županijski vijećnik i svojevrsni tribun toga kraja Milivoj Juričić ističući važnost zaobilaznice, ali i nedostatke koji idu uz takav obujam poslova. – Svakako će zaobilaznicom Omiš prodisati punim plućima. Međutim, žalosno je da netko iz Omiša, ako želi kupiti vreću cementa, treba ići u Split jer mu je lakše do tamo nego do par kilometara udaljenog Zakučca. To vam sve govori o nedovoljnoj pripremljenosti za taj 175 milijuna kuna vrijedan projekt. Ovako će cijeli potez od Omiša do Kraljevca s lijeve i desne strane Cetine uskoro u potpunosti ostati izoliran. Zato se hitno mora nešto poduzeti – zaključio je Juričić.