Lovci u triljskom kraju dolaze blizu kuća i poslovnih objekata i pucaju bez svrhe i razloga te na taj način plaše ljude i čine štetu.

Za prvi slučaj iz Graba smo doznali davno, misleći da se radi o sporadičnom incidentu i da je policija već riješila slučaj, a nova pucnjava u blizini triljskog konjičkog kluba nagnala nas je da istražimo o čemu se tu radi.

Po Zakonu o lovu lovci moraju tijekom lova biti udaljeni najmanje tristo metara od naseljenog mjesta, a da to uopće ne poštuju, svjedoči slučaj 60-godišnjeg N.U. iz Graba, kojemu su lovci 30-ak metara daleko od kuće ubili guska.

- Nudim nagradu od tisuću eura da mi dojavi točnu informaciju koji je to lovac napravio jer službenim putem od policije to jednostavno ne mogu doznati, a pucnjava se dogodila 17. studenoga oko 16.30, i to dok sam bio ispred kuće. Jednostavno nisam mogao vjerovati da se netko usudi ući u tuđe dvorište, doslovce u kuću, i tamo ubijati životinje. Ja sam nakon tog incidenta razgovarao i s predsjednikom te lovačke udruge “Tovarnica” iz Tijarice Zlatkom Gusićem, koji je inače moj mještanin, da mi kaže tko je to napravio i zašto, ali nisam od njega dobio nikakvu informaciju. Čovjek mi je samo odgovorio da on ne zna i da je zadužen samo za financije udruge i da policajac nije pucao nego da je bio niže od toga lovca koji je pucao. Ako je bio niže, onda zna tko je to i to je trebao istražiti i kao lovnik (organizator lova) i kao policajac. Smatram da je policajac razlog što ja službenim putem od policije nisam dobio ništa o počinitelju nezakonitog lova - govori nam ovaj revoltirani mještanin.

Mjesto Grab je od 2000. godine označeno statusom “značajni krajobraz” zbog svoje netaknute prirode i mlinica koje tamo postoje, te je u tom mjestu lov i ribolov apsolutno zabranjen.

Dva velika panoa u mjestu podsjećaju neupućene na tu činjenicu.

- Taj lovac je pucao iz karabina, to sam čuo, a baš je u tom trenutku ispod moje kuće prolazilo desetak izletnika, od toga je bilo troje djece. Je li se zrno moglo odbiti i pogoditi nekoga; izletnike ili mene? Svi se prave kao da se ništa nije dogodilo, ali ja ne odustajem od istraživanja ovog slučaja i zato i dajem nagradu - kaže nam N.U., koji nas je informirao da policija prijavu nije do sada ni uzela u razmatranje.

Predsjednik udruge “Tovarnica” iz Tijarice Zlatko Gusić nam kaže da je kuća ovog 60-godišnjaka točno u njihovoj zoni lova zvanoj Podi, ali da se i tu poštuje pravilo lova od tristo metara udaljenosti od kuće.

- Mi lovimo gore nad kanjonom, i to područje nije pod zonom zaštićenog krajobraza. Sve radimo legalno. Ja sam predsjednik već četvrti mandat i budite sigurni da ne bih dozvolio nikakvo nepoštivanje zakona. Lovci ni fizički ne mogu doći do kuće tog gospodina.

Mi imamo oko 180 članova i točno se zna gdje i kada tko lovi. Ja sam te nedjelje bio na mimohodu u Puli kada me gospodin zvao da mu je netko od lovaca ubio patka. Ali nitko od lovaca nije pucao niti bio tamo te prigode jer da jeste, budite sigurni da bih ga ja prvi prijavio policiji i bio bi isključen iz našeg lovačke udruge - govori nam Zlatko Gusić.

Iz PU splitsko-dalmatinske su nam potvrdili da je oštećeni prijavio da mu je 17. studenoga ustrijeljena domaća guska i da policija intenzivno radi na slučaju. Slučaj pucnjave kod Konjičkog kluba “Sveti Mihovil” je riješen na način da je lovnika razgovarao s članovima Konjičkog kluba, a potom je njihove primjedbe iznio lovcima i od tada tu više nema pucnjave