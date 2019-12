Godišnjica vojne akcije: uspjeh ‘Zime ‘94’ bio je ključ oslobođenja Knina

Kod kapele sv. Jakova, nedaleko od istoimenog planinarskog doma na Vrdovu, u nedjelju je, u organizaciji udruge “Veterani 126. brigade Sinj”, priređeno tradicionalno obilježavanje oslobodilačke vojne akcije “Zima ‘94”.

Uz veliki broj sudionika te vojne akcije, za koju svi vojni stručnjaci tvrde da je bila ključ slamanja velikosrpskih snaga i konačnog oslobođenja Knina, na Vrdovu su se okupili brojni gosti i uzvanici, među kojima general Rahim Ademi, izravni zapovjednik akcije u ulozi tadašnjeg zapovjednika OG-a Livno i načelnika stožera ZP-a Split, kojemu je zapovjednik bio general Ante Gotovina, generali Ljubo Ćesić Rojs i Jozo Ribičić, pukovnik Marko Vukasović kao izaslanik predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, brigadir Jozo Šerić u ulozi izaslanika ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, brigadir Ivan Jenjić, dožupan Luka Brčić, gradonačelnica Sinja Kristina Križanac, načelnik Hrvaca Dinko Bošnjak, dogradonačelnik Vrlike Nikola Uzun i drugi.

Prije početka same svečanosti skupina konjanika iz braniteljske zajednice “Patriot” dojahala je do kapele noseći zastavu RH i zastave dijela vojnih postrojbi koje su sudjelovale u “Zimi ‘94”. Vijence su kod kapele položili pukovnik Marko Vukasović u pratnji generala Ademija, Ćesića i Ribičića, brigadir Šerić u pratnji Boška Vladovića, predsjednika udruge “Veterani 126. brigade Sinj”, i skupine suboraca, izaslanstvo čelnika gradova i općina Cetinske krajine i drugi. Posebno izaslanstvo položilo je vijenac i zapalilo svijeće kod spomen-križa na Maglaju, gdje je bilo izmješteno zapovjedno mjesto početka akcije “Zima ‘94”.

Prigodne riječi sudionicima svečanosti uputili su Dinko Bošnjak u ulozi domaćina, izaslanici Šerić i Vukasović, a general Rahim Ademi detaljno je podsjetio na pripremu, početak i tijek akcije “Zima ‘94”, u kojoj je od 30. studenoga do 24. prosinca 1994. godine život dalo 29 hrvatskih branitelja, a trojica se još uvijek vode kao nestali. U akciji je oslobođeno područje od oko 200 kilometara četvornih, u širini od 10 i dubini od 20 kilometara, od Dinare do planina koje se uzdižu sa sjeverne strane Livanjskog polja. General Ademi i ovom je prigodom izrazio posebnu zahvalnost borbenim skupinama 126. brigade i 114. brigade HV-a i 80. DP-a Livno, koje su po ekstremnim zimskim vremenskim uvjetima ubačene iza leđa neprijatelja i izvršile prvi udar. Poslije uspješnog prvog udara iscrpljene vojnike 126. i 114. brigade na borbenoj liniji zamijenili su pripadnici 7. gardijske brigade. General Ademi je u iscrpnom izlaganju naveo sve postrojbe HV-a i HVO-a koje su sudjelovale u “Zimi ‘94” i zahvalio im što su svojom žrtvom na Dinari utrli put prema konačnom oslobađanju do tada okupiranih područja RH i slamanju velikosrpske ideje na hrvatskom tlu.