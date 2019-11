Još jedna priča iz Hrvatske koja obara s nogu: u Imotskom su prije 23 godine počeli graditi zgrade za branitelje. Potrošeno je 8 milijuna kuna, pogledajte kako naselje danas izgleda

Prije pune 23 godine započela je izgradnja naselja Bage kod Imotskog namijenjenog stambenom zbrinjavanju stradalnika Domovinskog rata.

Bili su to dani kada su brojne obitelji poginulih branitelja i ratnih invalida željno očekivale obećani krov nad glavom, a neke su ga i ostvarile nakon završetka prve faze projekta. Na drugi dio te priče, onaj u sklopu kojeg se trebalo izgraditi još 24 stana i tako zaokružiti kompleks prema predviđenom projektu, čeka se još i danas.

No, čini se da se stvari pomalo kreću s mrtve točke. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koja u ime države provodi projekt, raspisala je drugi ovogodišnji natječaj za konačno rješavanje nedovršenih kuća u naselju Bage, vrijedan gotovo 11 milijuna kuna.

Pravna opravdanja

Kako doznajemo u Ministarstvu branitelja, zainteresirani građevinari svoje ponude mogu dostaviti do 17. prosinca, a radovi bi trebali potrajati oko sedam mjeseci nakon uvođenja izvođača na gradilište.

- Vlada je Ministarstvu branitelja 2007. godine prenijela pravo upravljanja nedovršenim nekretninama koje je ranije vodilo Ministarstvo obrane. Stanovi su izvedeni do rohbau razine, a njihova izgradnja je započela još 1996. godine kada su Ministarstvo obrane i tvrtka “Gradnja Imotski” zaključili pripadajući ugovor, ali zbog stečaja izvođača te stambene zgrade nikad nisu dovršene - naglašavaju iz resornog ministarstva i dodaju:

- Budući da se u Imotskom nalazi 40 hrvatskih ratnih vojnih invalida koji nisu stambeno zbrinuti, prije tri godine odlučili smo dovršiti izgradnju tih stanova. Vještak je pregledao stanje objekata, proveden je postupak ispitivanja nosive konstrukcije i ugrađenih materijala, te je dokazana mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije, a nekretnine su i legalizirane. Budući da projekt provodi APN, sredinom rujna objavljeno je prvo nadmetanje za izbor izvođača radova u sklopu kojeg je primljena samo jedna ponuda (tvrtka “Tehno-Elektro” iz Đakova, op. a.) koja je za 57 posto premašila procijenjenu vrijednost projekta, pa je postupak poništen i otvoren je novi.

Kronologija slučaja obuhvaća i zbivanja od prije dva desetljeća kada je Ministarstvo obrane, tadašnji investitor, osiguralo 10 milijuna kuna i na zgradama je do 2000. godine obavljeno 80 posto radova. Tada je, dolaskom koalicijske vlasti predvođene SDP-om, izgradnja prekinuta zbog nepoznatih razloga, pa su obje nedovršene zgrade prepuštene utjecaju zuba vremena i devastaciji. Razbijeni su prozori, vrata i okviri, uništen je i dio fasade.

− Mi smo na razne adrese, od predsjednika Vlade, Ministarstava branitelja, obrane i graditeljstva, poslali više od 35 dopisa kako bi se riješilo pitanje završetka tih objekata. Ali uzalud, nitko nam nije pomogao. Još dvjestotinjak naših članova čeka toliko željeni stambeni prostor, pa bi i ta 24 stana dobro došla najugroženijim obiteljima. Utemeljenjem Ministarstva branitelja, uspjeli smo napraviti veliki korak. Bili smo uvjereni da će se tako problem lakše riješiti, no, kako vidite, zgrade i dalje zjape nedovršene, a u njih je do sada uloženo osam milijuna kuna i nikome ništa. Još 2008. bilo je obećano da će se novac naći, ali to se nije ostvarilo. Opravdanje je bilo da postoji niz pravnih prepreka za konačno rješenje. Kakvih, nismo mogli doznati - izjavio nam je svojedobno Ante Puljiz-Zlatak, tadašnji predsjednik imotske HVIDRA-e.

Konačno, 2018. godine u Imotski je došao ministar branitelja Tomo Medved gdje je s gradonačelnikom Ivanom Budalićem potpisao sporazum o nastavku izgradnje naselja Bage.

- To su naši suborci i bit će mi izuzetno zadovoljstvo i čast kada dođe dan uručivanja ključeva. Nadam se da će se kompletan posao završiti u što kraćem roku. Grad se obavezuje riješiti komunalne priključke i mi ćemo to realizirati - izjavio je Budalić.

‘Naš čovjek’ je na potezu

Resorni ministar je dodao:

- S obzirom na razne procese koji su se odvijali vezano uz postupak izgradnje, od Državnog odvjetništva zatražio sam suglasnost o nepostojanju zapreka za završetak tog projekta i dobili smo je.

Inače, još 41 branitelj s područja Imotske krajine nije stambeno zbrinut.

- Mislim da ne treba gledati unatrag i prisjećati se svega onoga što se događalo oko tih kuća. Sada je na čelu našeg Ministarstva čovjek koji se zajedno s nama borio i zna što nam treba, pa ne dvojim da će uskoro krenuti izgradnja - naglašava Marko Gudelj, aktualni čelnik imotske HVIDRA-e.