Povijesni rekord u Imotskom: Modro jezero skoro presušilo, a onda u svega dva tjedna vodostaj narastao na 42 metra! A podiže se i dalje...

Da će mjesec studeni 2019. godine ostati upamćen po kiši i jakom jugu što je haralo Jadranom, već je poznato svima, od meteorologa do stručnjaka i pedantnih kroničara.

Imotski kroničari koji bilježe svaki detalj kada su u pitanju prirodni procesi u njihovu Modrom jezeru sigurno će u svojim zapisima imati i podatak koji do sada nisu imali bar u posljednjih pedesetak godina. Kiše što su padale na području Imotske krajine od 2. do 24. studenoga, uz samo nekoliko dana predaha, zaista su bile nezapamćeno obilne. Tako je od 2. do 24. studenoga samo u gradu Imotskom palo 312 litara kiše na četvorni metar, a u nekim predjelima Imotske krajine i do 320 litara.

Ono što se pouzdano zna jest da podzemni dotoci vode kojima se puni imotsko Modro jezero dolaze ponajviše iz susjedne Bosne i Hercegovine, pa ako je suditi po brzini rasta vode u tom kraškom fenomenu, onda je tamo bilo puno više oborina. Naime, podzemni izvori u Modrom jezeru, koje je bilo pred presušenjem, aktivirali su se u noći između 9. i 10. studenoga.

U nedjelju 24. studenoga voda je već bila na koti od 42,5 metara. Znači u samo 14 dana dosegnula je tu visinu, pa tako ispada da je vodostaj u 24 sata rastao za više od tri metra. Do sada nezabilježeno!

Voda je već stigla do prve jezerske serpentine, a podiže se ubrzano. Kako je dotok podzemnih voda u sva izvorišta jezera i dalje vrlo velik, valja očekivati da će već idući tjedan vodostaj biti i na pedesetom metru.