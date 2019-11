Srđo nije nikakav Robin Hood, već običan kriminalac. Vrličani, bankarski lobi će vam reći kako se morate ponašati, kako ćete razmišljati i što smijete na kavi pričati

Nisam na strani običnih ljudi, ni policije. Na strani sam kriminalaca i odmetnika.

Nema mi ništa draže nego kad se sjetim da je prošlo skoro mjesec dana, a da mi mobitel nije zazvonio s pozivom vlasnika bika Jerryja. Obećao mi je javiti ako uhvate to preslatko govedo. Ni dronovi s infracrvenim zrakama, ni lovci ni krivolovci, ni mesari ni klaoničar koji se lažno predstavljao kao vlasnik “junca od 650 kila” tepajući pred kamerama da je on ustvari beba (valjda jer je junetina na cijeni) - ama baš nitko ne zove. Neka.

A sad se pojavio i strah da će stići poziv iz Vrlike.

Ili da ću naletjeti na TV prilog na kojem će policajci u maricu uguravati Srđana Dj. (59), bankara koji je popalio 11,5 milijuna kuna iz poslovnice pred zatvaranjem. Rečeno je bilo kako je policija locirala signal njegova mobitela negdje kod Sarajeva, ali srećom ostalo je samo na tome.

Vjerovala sam da je sjeo na prvi avion za Kubu i sprašio uživati u lagodnom životu, baš kao i Jerry. Da njih dva sada sretni i slobodni mašu repovima. Piju koktele i trackaju se kremama za sunčanje.

I da ne vidi taj Srđan kako se predstavnici banke nemilo sramote i ulizuju šefovima u Mađarskoj slanjem nepismenih demantija medijima.

U tim srcedrapajućim traktatima, u tim kombinacijama izljeva ljubavi prema bankama i vrijeđanju novinarstva, štreberi iz prvih klupa pokušavaju objasniti da Srđo nije nikakav Robin Hood (oni ga znaju, neka oni kažu), već običan kriminalac i da mještani Vrlike nemaju pravo romantizirati njegov čin. Poslušajte, Vrličani, bankarski lobi će vam reći kako se morate ponašati, kako ćete razmišljati i što smijete na kavi pričati.

Srećom, dođete li u Vrliku, čut ćete pravu istinu.

Srđo je hrabar i odvažan branitelj. Nije se nakačio na lažnu invalidninu s izmišljenim PTSP-om i zaposlio na mjesto dežurnog skupljača glasova HDZ-ova načelnika u nekoj od dalmatinskih provincija, već je nastavio raditi kao normalan, častan čovjek.

Radno je mjesto potkradao malo po malo.

Kad je voda došla do grla, odlučio je otići u velikom stilu. Što god vam rekli njegovi protivnici, točno je da je zatvarao minuse na računima, bio jamac za kredite potrebitim sumještanima, u dva kafića ostavio novca da se pije do besvijesti. U trećem nije ostavio ništa. Zato vlasnik urla na svakoga tko Srđu spomene i pred novinarskim ekipama ga pokušava diskreditirati. Ali on je manjina. Jedini, doslovno jedini da tako o Srđi priča.

Drugi će vam reći da je njihov bankar bio velik čovjek, da je bio legenda zavičaja. Kafanske priče podsjetit će vas na face iz vašeg sela koje su prerano napustile ovaj svijet.

Srđu koji je otimao bogatima i davao siromašnima možda je zahvatila teška životna ili zdravstvena situacija. Ne znamo. Ali činjenica je da nije pokrao proračun kako to svaki dan uhljebi mirne savjesti čine. Da nije opljačkao ni humanitarnu pomoć ni nogometni savez. Već najobičniju banku. Čiji novac je sasvim sigurno bio osiguran. Uzeo je iznos koji je toj instituciji značio kao nama dvije kave. Nemojte sad odmah skakati, ne opravdavamo ga mi.

Samo kažemo.

I to što banka sada radi također je malo nastrano.

Kukaju kako su oni oštećeni. Cmizdre, plaču.

Jesmo li, zbilja, mi koji otvoreno navijamo za Srđu pogriješili? Imaju li banke uopće pravo naricati? Jesu li one pravi lopovi? Zašto nitko ne govori treba li kazniti donositelje zakona koji bankama omogućavaju ljubovanje s politikom iz kojeg se izrodilo pravo na izbacivanje obitelji iz domova?

Koliko su, milijuna kuna banke drpile na kreditima s promjenjivim kamatama? Znate da pričam o švicarcima. Poznajem čak dvoje ljudi su prodali stanove, odselili se iz Hrvatske i zaposlili na poslovima debelo ispod svojih kvalifikacija kako bi uopće mogli slati pare - bankama.

Ako kradeš od lopova, čini li te to lopovom? Ako, poput Jerryja, bježiš od nepravedne pravde, čini li te to uopće bjeguncem?