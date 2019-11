Županija odlučila financirati izvlačenje 'Istranke' na suho! Hoće li jedini živući brod habsburške flote uskoro postati turistička atrakcija?

Nakon što je Slobodna Dalmacija krajem rujna objavila članak o brodu "Istranka" koji leži na plitkom dnu ribarske luke Brižine u Kaštel Sućurcu, čini se da se će jedini živući brod habsburške flote biti uskoro izvučen na suho.

Kako javlja Morski.hr, iz Splitsko-dalmatinske županije potvrdili su da će troškove izvlačenja podmiriti upravo oni.

Ovo je "Istranka", jedini živući brod habsburške flote: druge države od njega bi napravile turističku atrakciju, Hrvatska nema 50.000 kuna da ga spasi od propadanja

Pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja za Morski.hr je izjavio:

– Čuli smo se s ravnateljicom Pomorskog muzeja u Splitu, gđom Dankom Radić i kustosom Ljubomirom Radićem, s kojim inače imamo suradnju u vezi obnove akvarija u pomorskom muzeju i organizacije konferencije "Mare Nostrum".

- Kontaktirao sam potom župana i on se složio; na idućem rebalansu u prosincu osigurat ćemo sredstva u iznosu od oko 60 tisuća kuna (50 tisuća plus PDV) za vađenje broda i za prvu ruku ćemo ga ostaviti na Brižinama gdje je osigurano mjesto na suhom.

– Kasnije ćemo pokušati preko Ministarstva kulture riješiti da se uključe u cijeli projekt. Kad izvadimo brod, tek ćemo znati detaljno, jer vidi se na prvu da je to dosta narušeno stanje. Po meni, bez nekih europskih sredstava teško se može puno napraviti, a vidjeli smo i s "Galebom" u Rijeci kakva je to strka. Ali to je jedan brend, bez obzira na povijesnu konotaciju koju brod nosi. Brend se može isplatiti, samo na tome treba raditi – zaključio je Čogelja za Morski.hr.

"Istranka" bi, dakle, u siječnju 2020. mogla konačno na suho, nakon čega će uslijediti procjena daljnjih troškova radi restauracije koja zasigurno neće biti jeftina.