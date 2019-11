Kao u srednjem vijeku: Dalmatinci će mutnu vodu piti još godinama, mala utjeha im je odšteta koju propisuje zakon

Unatoč vodnom bogatstvu i tehnološkim dostignućima, Dalmatinci su, kad je u pitanju vodoopskrba, još uvijek, izgleda, u srednjem vijeku.

Čim padne obilnija kiša, mogu zaboraviti na civilizacijsku tekovinu zvanu - voda iz špine. Problem je, naravno, rješiv, i to uz pomoć uređaja za pročišćavanje voda, tzv. pročistača, koji trenutačno na širem dalmatinskom području imaju samo Omiš i Dubrovnik. Drugim riječima, nemaju ga, dakle, ni Split, ni Zadar, ni Šibenik, ni Sinj, ni Trilj, ni Vrgorac..., premda sva navedena mjesta i gradovi koriste izvorsku vodu u sustavu vodoopskrbe.

Zbog klimatskih promjena zamućenja su, naravno, sve češća, a potrošači se s njima bore kako znaju i umiju - prokuhavaju vodu, kupuju flaširanu ili se opskrbljuju iz cisterni (ako im je davatelj usluge uopće osigura op.a.).

Sada bi, međutim, za ovakve situacije mogli tražiti i odštetu budući da novi Zakon o vodnim uslugama propisuje da se, u slučaju povećanja parametara mutnoće iznad dozvoljenih vrijednosti, stavka vodoopskrbe na računu mora umanjiti za barem 10 posto.

Takvo je pravilo, prema našim saznanjima, zasad primijenio samo splitski “Vodovod i kanalizacija”.

Kakva je praksa u drugim dalmatinskim gradovima, kolika su kod njih zamućenja, te kad planiraju izgradnju pročistača koja bi riješila probleme u vodoopskrbi, provjerili su naši novinari.

Pročistaču se, kako stvari stoje, Splićani, u najboljem slučaju, mogu nadati koncem 2021. godine.

- Vodeće strukture "Vodovoda i kanalizacije" dosad nisu poduzimale apsolutno nikakve aktivnosti vezane uz izgradnju pročistača. Stav struke je bio da je takva investicija nepotrebna zbog zamućenja vode koje bi, u prosjeku, trajalo 17 dana godišnje. Međutim, parametri za mutnoću su do prije koju godinu iznosili 10 NTU (nefelometrijske turbidimetrijske jedinice), dok su danas 4 NTU. Prema novom prijedlogu europske direktive, NTU bi se trebao kretati između 0,3 i 0,5, što bi značilo zamućenje od 180 dana godišnje! Nakon obilnih kiša, logično je da se na krškom području zamuti voda u slivovima rijeka. Ispada, međutim, da problem sa zamućenom vodom imamo samo mi u Splitu jer nisam čuo da ijedna jedinica lokalne uprave i samouprave obeštećuje potrošače, kao što to mi činimo, i to već drugi put ove godine, i osiguravamo cisterne s pitkom vodom - objašnjava Tomislav Šuta, direktor ViK-a.

Dogodine će ova komunalna tvrtka raspisati natječaj za izvođača radova na izgradnji pročistača koji se u 70-postotnom iznosu financira sredstvima Hrvatskih voda, dok 30 posto osigurava VIK. Dovršetku projekta ne treba se nadati barem još dvije godine.

