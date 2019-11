Olujno jugo stvara probleme u zračnom prometu, avion umjesto na Resnik morao sletjeti u Dubrovnik

Olujno jugo koje puše na području Dalmacije poremetilo je i zračni prijevoz.

Kako doznajemo iz Zračne luke Split let iz Zagreba za Split koji je poletio u 15.10 sati, zbog jakih udara vjetra preusmjeren je za Dubrovnik.

- U međuvremenu se vrijeme donekle smirilo pa je po putnike u 17.30 sati poletio drugi avion iz Splita koji je u međuvremenu stigao. Nadamo da će se ostali letovi odvijati po planu do kraja dana. Za sada nam kasni let iz Rima pa će tako i kasniti let za Rim - kazali su iz službe informacija u Resniku.