Razgovarali smo s kapetanom Antom Granićem čiji je vješti manevar uplovljavanja u višku luku po olujnom jugu sve oduševio: Naletio je udar od 40 čvorova, vidio sam da brod ide prema rivi...

Bili smo pripremljeni i znali smo što nas čeka, ali nitko nije mogao predvidjeti udar vjetra od 40 čvorova u trenutku okreta broda kako bi mogli pristati u luku u Visu.

Govori nam to junak dana, 61-godišnji Ante Granić iz Baške Vode, kapetan Jadrolinijinog trajekta "Petar Hektorović" koji je jučer unatoč nevremenu i olujnom jugu uspješno uplovio u višku luku.

Drama pred Visom: orkanski udar juga naglo gurnuo 'Petra Hektorovića' prema obali, kapetanova brza i vješta reakcija spriječila havariju

No, krenimo od početka. Trajekt "Petar Hektorović u utorak je u 11.30 sati isplovio iz Splita i krenuo put Visa.

- Stalno pratimo prognoze i znali smo što nas čeka. Najavljivali su pogoršanje vremena i jačanje juga u popodnevnim satima što se u konačnici i dogodilo.

Do Hvara su valovi dosezali visinu i do pet metara, a kada smo prošli Paklinske otoke more je bilo na šest metara-priča nam kapetan Granić, čovjek s 30 godina pomorskog staža.

Tijekom putovanja, nakon Paklinskih otoka, malo su i skrenuli s rute te "hvatali" more kako im odgovara, a u Vis su stigli u 13.50 sati.

- Moram napomenuti kako je sve bilo pod kontrolom cijelo vrijeme, ni putnici ni oprema nisu bili u opasnosti. Prilikom ulaska u luku anemometar, mjerač vjetra, bilježio je udare od 25 do 30 čvorova.

Odlučio sam da idemo krmom na rivu kako bi mogli pristati, ali u tom trenutku naletio je udar vjetra od 40 čvorova. Držalo nas je to pola minute, nismo se mogli okrenuti. Vidio sam da brod pada put rive i u istom momentu sam zaustavio motore i dao full naprijed.

Prošli smo krmom glavu od mula i izašli u desno nekih sedam do osam metara. Odlučili smo da ćemo ipak provom ući unutra, a do tada je već i pao vjetar- prisjeća se dramatičnih trenutaka uplovljavanja kapetan Granić koji je zajedno s Dinom Tadićem, prvim časnikom palube, odradio manevar koji je zahvaljujući videosnimci postao pravi viralni hit.

Kapetan Granić u svom pothvatu ne vidi ništa spektakularno, kaže kako ništa u niti jednom momentu nije bilo kritično ni upitno, sve su, tvrdi, imali pod kontrolom.

- Predvidjeli smo cijeli scenarij putovanja, ali taj udar nitko nije mogao očekivati. Plovim evo već 30 godina, ali ovakve udare, moram priznati, još nisam vidio. Anemometar je u jednom trenutku u putovanju zabilježio udar od čak 87 čvorova, a cijelo vrijeme se vrtjelo oko 50 do 70 čvorova, priznaje nam kapetan.

Trajekt "Petar Hektorović" ni u utorak popodne ni u srijedu ujutro nije isplovio prema Splitu zbog nevremena, a na put je krenuo tek u srijedu popodne u 15.30 sati.

- Ne znam jesu li putnici bili svjesni što se događa, ali najvažnije je da je sve prošlo u najboljem redu. Savjet neki posebni nemam, ali najvažnije je predvidjeti sve što se može dogoditi na cijelom putovanju i isplanirati ga, zaključuje kapetan Granić.