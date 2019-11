Hvarani zbrajaju štetu: orkansko jugo čupalo stabla, nosilo fasade, razbijeno staklo ozlijedilo jednu osobu; Oni koji nisu stigli pobrali masline gorko su se pokajali

Obilna kiša, na trenutke praćena i s orkanskim jugom, posljednjih dana je stanovnicima otoka Hvara donijela velike nevolje. Primjerice s utorka na srijedu je na području grada Hvara izmjerena brzina vjetra od čak 112 km/h, pa nije ništa neobično da je uslijed vremenskih (ne)prilika bilo raskrivanja nekih starijih i zapuštenih kuća, rušenja brojnih stabala, pa i drugih poteškoća na škoju.

Najčešće su padali borovi i čempresi, tako da je bilo oštećenja na kućama, vozilima i drugim objektima. Sva je sreća da pri tome nije bilo ljudskih žrtava, jedino je u gradu Hvaru ozlijeđena jedna osoba zbog pucanja stakla na ugostiteljskom objektu. Budući da nevrijeme traje već nekoliko dana težaci nisu dovršili branje maslina, plodovi su velikom većinom završili na tlu i bit će neupotrebljivi za preradu u maslinovo ulje.

Sada bi one koji kažu da se na otocima živi bez stresa trebalo vratiti da se malo 'odmore' na tim dijelovima kopna što ih okružuje more. Nevrijeme je opet bilo razlog da je još utorak u potpunosti prekinut brodski promet između otoka Hvara i kopna, ljudi su ostali odsječeni od svijeta, nije se moglo putovati ni u jednom pravcu. Međutim, sadašnje stanje karakteriziraju i velike plime, pa se more vrlo često prelijeva preko riva svih priobalnih mjesta.

Zato su vatrogasci ovih dana imali pune ruke posla, sjekli su i uklanjali stabla s prometnica i drugih objekata, ispumpavali more iz poslovnih prostora, stambenih kuća i konoba. Pomagali su na svakome koraku i svaka im čast. Angažirani su i komunalci, a nije bilo lako ni vlasnicima brodica, bdjeli su nad njima i danju i noću, popuštali ili zatezali konope, privezivali ih i šekavali, ali unatoč tome zabilježeno je nekoliko potanja raznih plovila.

Mjesto Zavala je jedno vrijeme bilo ostalo bez električne energije, a zaposlenici "HEP"-a tvrde da još toga nije bilo da se nisu mogli dići na stup. Stariji ljudi se ne sjećaju da je jugo ikad do sada donijelo toliko problema, luke i uvale su pune smeća, tako da će se i to morati očistiti. Otočanima su na kraju krajeva pričinjene goleme štete, a za sada se jedino mogu moliti da ovo sve skupa stane.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su na svu sreću već u srijedu najavili smirivanje vremena, što će naravno sa sobom donijeti i normalizaciju života. No, to će prema svemu sudeći potrajati kratko, samo do petka, a nakon toga opet balalajka, dakle, nevrijeme. Prema tome, nema razloga za veliko opuštanje, plaćamo cijenu za ono bablje, pa prabablje ljeto, a oni koji kažu da je lako neka ovo međuvrijeme iskoriste i dođu, vrlo rado ćemo ih primiti na škoju.