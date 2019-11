Pogledajte kako se jutros probudio Omiš: ulice su kompletno pod vodom, automobili 'plove' prometnicama; 'Ne triba ni ić u Veneciju', od muke se šale građani

Omiš se jutros probudio - pod vodom. Nakon obilne kiše koja je padala gotovo cijelu noć, ulice grada potpuno su poplavljene.

Voda ulazi u brojne prizemne i podrumske prostore, a automobili 'plove' po gradskim prometnicama.

Na cestu kod Omiša srušilo se stablo, promet teče naizmjenice; Zbog jakog juga i danas u prekidu brojne katamaranske i trajektne linije

U Facebook grupi Grad Omiš - to smo mi objavljen je i video jednog Omišanina koji je snimio kako jutros izgleda đir po gradu.



'Ne treba ni ić u Veneciju', šaljivo je zaključio autor videa, no kada se krenu zbrajati nastale štete, mnogima, sigurni smo, neće biti do šale.





A da se nakon cjenoćne kiše može očekivati ozbiljna situacija, dalo se naslutiti još jučer kada je poplavila velika gradska plaža, a i Cetina se već počela izlijevati...



Dramatično stanje u Omišu: more se na glavnoj gradskoj plaži 'diglo' sve do plažnih objekata, Poljički trg je poplavljen, Cetina se izlila...