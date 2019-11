Dramatično stanje u Omišu: more se na glavnoj gradskoj plaži 'diglo' sve do plažnih objekata, Poljički trg je poplavljen, Cetina se izlila...

Olujno jugo koje je donijelo niz problema diljem Dalmacije, izazvalo je dramatične situacije na terenu. Čitatelj Zvonimir Kujundžić poslao nam je nevjerojatne snimke poplavljene velike gradske plaže u Omišu.

- More se toliko diglo da je došlo do plažnih objekata! Cetina je gotovo do ruba, a na predjelu Smokvica se izlila preko rive, a tamošnji Poljički trg je poplavljen.

Jedan naš stariji sugrađanin komentirao je kako se i prije znalo događati da poplavi plaža, ali baš ovoliko nikad do sad! Mislim da je 40 metara plaže od uobičajene morske linije nestalo - kazao nam je Zvonimir.