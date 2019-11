Nema više sjediti doma i čekati novce: korisnici 'socijale' morat će na javne radove, doznali smo i što će se dogoditi odbiju li raditi

Nakon Bjelovara i Knina, uskoro će i svi radno sposobni korisnici socijalne pomoći na području Vrgoračke krajine, njih 67, svoja primanja morati opravdati radom za opće dobro.

Taj potez odlučio je povući gradonačelnik Ante Pranić u dogovoru s ispostavom Centra za socijalnu skrb. Vjerojatno će to biti radovi na uređenju okoliša, čišćenju putova i staza, uklanjanju manjih deponija otpada, i to pretežno na proljeće, kad vremenske prilike to dopuste.

S takvim oblikom javnih radova prvi je počeo Grad Bjelovar u svibnju prošle godine.

– Grad Vrgorac uputit će poziv radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se nalaze na popisu podružnice Centra za socijalnu skrb kad se pokaže potreba za radovima za opće dobro. S izabranim korisnicima koji se odazovu pozivu sklopit će se ugovori o radu za opće dobro bez naknade – napisao je Pranić na svojem profilu na društvenim mrežama.

Mr. Dragana Erceg, predstojnica vrgoračke podružnice Centra za socijalnu skrb Makarska, objasnila je kako će se to provoditi.

– Na našem području imamo 67 radno sposobnih korisnika socijalne pomoći, a kad im Grad uputi poziv, oni će morati mjesečno odraditi od 30 do 90 sati rada za opće dobro.

Što će biti ako to ne odrade? Pa, morat će donijeti neki dobar i opipljiv razlog da su bili spriječeni ili bolesni. U protivnom će izgubiti pravo na socijalnu pomoć tijekom šest mjeseci. Kod građana samaca riječ je o mjesečnom iznosu od 800 kuna, odnosno 4800 kuna tijekom pola godine – kazala je mr. Erceg.