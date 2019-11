Imate planove za vikend? Prvo provjerite kakvo nas vrijeme očekuje; Evo detaljne prognoze po gradovima za naredne dane

Tijekom subote jutra će u većini Hrvatske biti pretežno oblačno mjestimice s kišom. U Dalmaciji će se kišovito vrijeme zadržati i u nastavku dana, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i obilne oborine. Umjeren, na moru i u gorju povremeno jak jugozapadni i južni vjetar postupno će slabjeti.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 5 do 10, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C, navodi DHMZ.

A evo što nas čeka u nedjelju:

- U Dalmaciji u nedjelju još kiša i grmljavina, a na sjevernom dijelu uglavnom suho, uz buru. Najmanja vjerojatnost kiše je u ponedjeljak, kada će biti i više sunčanog vremena. Od utorka ponovno kiša i grmljavina, nerijetko i obilna.

Na srednjem i južnom Jadranu će ponovno zapuhati jugo i u utorak jačati. Temperatura zraka bez veće promjene, u nedjelju malo niža - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz DHMZ-a.

Detaljnu prognozu po dalmatinskim gradovima za vikend i polovicu sljedećeg tjedna pogledajte u našoj galeriji.

I tijekom sljedećeg tjedna biti će puno kiše, sunce će provirivati tek rijetko. Stoga, u ruke kišobrane i kabanice!