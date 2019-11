Zamućena pitka voda na području Vrgorca i Ploča, preporučuje se prokuhavanje

Zbog velike količine kiše koja je pala posljednjih dana na vrgoračkom području, došlo je do zamućenja vode za piće u Vrgorcu, općini Pojezerje i dijelu općine Ploče, koji se opskrbljuju vodom iz vrgoračkih izvorišta Butina i Banja.

Iz Komunalnog d.d. Vrgorac priopćili su u ponedjeljak da će do 16 sati biti još pitke vode koja ne prelazi maksimalno dopuštene parametre zamućenosti, zbog zaliha u vodospremima.

No, danas iza 16 sati se preporuča prokuhavanja vode iz slavine i to u prvom redu za malu djecu do 3 godine starosti, starije i osobe oslabljenog imuniteta.