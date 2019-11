Politička kriza u Omišu: vijećnici nisu prihvatili gradonačelnikovo izvješće o proračunu, oporba i vladajući prepucavaju se oko projekata; 'Dosta nam je populističkih izjava i nebuloza!'

Nakon što omiški gradski vijećnici nisu prihvatili gradonačelnikovo polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Omiša za što je bila potrebna natpolovična većina svih prisutnih vijećnika, na obzoru se naziru ponovne trzavice između oporbenjaka i vladajuće nezavisne kaste.

Ovi potonji, po pričanju kluba vijećnika HDZ-a, niti pod razno ne prihvaćaju bilo kakav amandman oporbenih vijećnika ili bolje rečeno, odbacuju ih s prijezirom.

- Dosta nam je populističkih izjava poput one, prodat ćemo službeni automobil, pa ćemo izgraditi vrtić u Kučićima. I što se na koncu događa. Auto su prodali, vrtić izgradili novcima iz proračuna i na koncu kupili novi automobil. To je samo jedna u nizu nebuloza kojima su svojedobno zabavljali hrvatsku javnost, a nas etiketirali kao dinosaure, izumrlu vrstu na čijim će temeljima oni graditi ljepši i bolji Omiš - u dahu će Mijo Mimica, predsjednik kluba vijećnika HDZ-a u omiškom gradskom parlamentu.

Zajedno s vijećnicima te najjače oporbene stranke u gradu na ušću Cetine, on se ne miri s činjenicom da čitav niz konstruktivnih prijedloga i amandmana koje su u proteklom razdoblju potaknuli zajedno s vijećnicima HSP-a i HDS-a, ni u jednom slučaju nije prihvaćen od vladajuće većine, dijelom čak ni obrazložen.

- Sav njihov (ne)rad svodi se na projekte koje smo im ostavili u nasljeđe. Od sanacije stijena, vodoopskrbe, gradske luke, nove škole…, i ostalih za naš grad vrlo važnih projekata. I što imamo od svega toga, jedno veliko ništa. Neki su projekti zastarjeli, pa su novce trošili na preprojektiranje tih istih kao što je to bio slučaj s novom srednjom školom. Unatoč njihovu vlastitom političkom obećanju izmjenom UPU-a budući autobusni kolodvor umjesto na predviđenu lokaciju preko puta policije na Priku, prebacili su na ulaz autokampa Ribnjak što je za nas neprihvatljivo zbog toga što se radi o rubnom dijelu grada pa naši sugrađani do novog kolodvora moraju pješačiti par kilometara - uvjerava nas Mimica.

Hadezeovci su zauzeli stav kako gradonačelnik Ivo Tomasović vodi grad u krivom smjeru. Da je suprotno, samostalno bi ili uz pomoć EU fondova realizirali bar jedan projekat. Ne može jedna djelatnica voditi socijalu i brinuti se kako namaknuti sredstva iz europskih fondova, to je nedopustivo, novci im bježe kroz prste. Navode primjer Peovice gdje novci baš ne klize kroz prste i gdje se mimo dogovorene cijene za odvoz otpada, građanima naplaćuje neka druga, po njihovoj tarifi.

Po tom pitanju oporba je tražila sazivanje tematske sjednice gdje im je, kažu, prezentiran jedan cjenik, a u naravi provode onaj drugi, skuplji. Sam intenzitet odvoza otpada, posebna je priča. U ljetnim mjesecima kada je u Omišu duplo više gostiju nego stanovnika, smeće se odvozi tri puta tjedno.

Međutim, od petka do ponedjeljka iz prenakrcanih kontejnera i kanti zaudara do te mjere da usred ljeta morate zatvarati prozore. Napominju, s obzirom na to da su tijekom svoje vladavine zaposlili 34 nova djelatnika i drugih desetak na razne ugovore, smradu ne bi trebalo biti mjesta.

- Sve je to samo dio “razvoja” našega grada zbog kojeg smo ostali suzdržani po pitanju izvješća proračuna - dodaje vijećnik HDZ-a Jure Šaban Stanić.

- Naš cilj nije bio oportunistički niti politikanski, već uperen prema zajedničkom rješavanju problema jer predstavljamo birače koji su nam dali povjerenje. Nije to argument demokratske sile već argument odgovornosti. Nažalost, na naše argumentirano stajalište po pitanju razvojnih projekata, nismo dobili odgovore. Mi im nismo važni. Svojedobno su pljuvali po nama i likovali, bili smo pod osudom. Ne ljutimo se, tražimo odgovore za određene proračunske stavke. Njegovo izvješće za prvih šest mjeseci prošlo je kako je prošlo. Što se tiče samog proračuna, o njemu ćemo donijeti odluku nakon što sagledamo kojim će smjerom krenuti naš grad. Je li samo uređenjem Fošala ili će se voditi briga o krucijalnim pitanjima odnosno problemima koji tište naše sugrađane - zaključio je Šaban.

Ona stara izreka kaže, kako je za svaku svađu potrebno dvoje. Stoga čujmo što kaže predsjednik lokalnog parlamenta Zvonko Močić.

- Zatekli ste me. Nisam upoznat s oporbenim priopćenjem, ali ću vam ukratko prokomentirati navode koje mi spominjete i za koje nas kude. Što se tiče same škole, da, radili smo preprojektiranje, ali ne iz nekog hira već iz potrebe jer je to od nas tražila struka odnosno ministarstvo.

Što se tiče autobusnog kolodvora, mogu potvrditi da će se graditi četiristo metara niže na predjelu kampa Ribnjak iz razloga što će na prije predviđenoj nekretnini na Priku niknuti novi javni centar u koji će se preseliti kompletna gradska uprava.

Predviđena je i knjižnica kao i novi dječji vrtić. Po pitanju računa za čistoću najbolje se obratite Peovici, ne vjerujem da bi netko izigrao ono što smo dogovorili na sastanku - osvrnuo se na oporbene optužbe Zvonko Močić, vjerujući kako se proračun za iduću godinu proći bez turbulencija što prevedeno znači da će imati apsolutnu većinu.