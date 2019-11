Vrgorčani traže pomoć Vlade: Šaljite vojsku na granicu, migranti nam kradu automobile, od straha ne izlazimo iz kuće!; Ministar Krstičević: Ako MUP zatraži našu pomoć, vojska je spremna!

Više sam puta vidjela nepoznate ljude kako trče preko groblja, a jedan susjed je noću čuo razgovor u svom dvorištu, otvorio prozor, kad je pred sobom ugledao deset mladića. Pozvao je policiju ali ih nisu uhvatili, kaže dr. Nada Jelavić

Situacija se ne smiruje na području Vrgorske krajine što se tiče dolazaka migranta.

Samo nekoliko dana nakon što je 25-godišnji Sirijac u Orahu ukrao Opel Astru ispred kuće mladog poljoprivrednika Mate Vujčića, zatim udario s njom u brdo i uništio je, jedna je skupina migranata pokušala provaliti u dva kombija u samom središtu Vrgorca.

Pune ruke posla ima policija s obje strane granice. Tako su u srijedu navečer pripadnici DGS-a u hercegovačkom Prologu, nekoliko stotina metara od hrvatske granice, uhvatili skupinu od 26 migranta koji su se spremali ući u Hrvatsku.

U isto vrijeme djelatnici Policijske postaje Vrgorac na području Vina uhvatili su još desetak migranata.

U Banji, ali i nekim drugim pograničnim selima, zabilježene su krađe odjeće koja se sušila ispred kuća.

Strah se uvukao u ljude, svi navečer zaključavaju vrata, provjeravaju što je s automobilima ispred kuća. Posebno je teško onim ljudima koji su već u godinama i sami žive.

Nova migrantska ruta u kojoj sudjeluju sitni krijumčari i kriminalci ide od Mostara preko Ljubuškog do Crvenog Grma i Prologa, onda dalje preko polja Rastok ili brdskim stazama do Podprologa i Velikog Prologa, a konačni cilj je autocesta A1. Tu je granica najtanja i autocesta najbliža.

Prije su rute išle do Kašča ili Mijaca, no da bi krijumčari i migranti došli do Vrgorca ili eventualno do Zagvozda, treba im dobrih pola sata vožnje, a u tom periodu sigurno će naletjeti na neku policijsku patrolu.

Tu rutu uglavnom su koristili taksisti i pojedine skupine iz Mostara, iskrcali bi migrante 500 metara ispred granice, uzeli im novac i praktički ih predali u ruke hrvatskoj policiji.

Neki bi se u tom prelasku sklonili po okolnim kućama ili razmiljeli lokalnim cestama.

Označeni putovi

Gotovo svi migranti koriste mobilne aplikacije i imaju ucrtane koridore prelaska granice, čak označavaju i putove prelaska za neke sljedeće koji se odluče na te pothvate.

Tako po vrgorskim brdima i poljima možete pronaći komade odjeće i razna obilježja.

U vrgoračkom kraju svi vjeruju da će dolaskom zime, snijega i hladnijih dana policija imati manje posla na granici između Like i sjeverozapadne Bosne, a da će se aktivirati “južna ruta” prema Metkoviću i Vrgorcu.

Stoga Vrgorčani u ovom trenutku traže izlazak Hrvatske vojske na teren, koja bi se aktivno uključila u čuvanje državne granice.

Mate Vujčić iz Oraha, kojem su migranti ukrali i razbili automobil, ogorčen je:

- Moje selo Orah više nije sigurno, svi strepe. Šteta se dogodila meni, a mogla je bilo kome. I što sad? Reklo bi se kod nas “uje vuk magare”, a krivci su za to poznati, migranti i država.

Država koja je dopustila da migranti siju strah u našim malim mjestima. U ovom trenutku, kako situacija ne bi potpuno izmakla kontroli, mislim da jedino Hrvatska vojska može biti učinkovita, a i njezin zadatak u konačnici je čuvanje hrvatskog teritorija.

Stoga šaljem apel Vladi i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da pošalju vojsku na granice. Sve je dobro dok ne strada nečija imovina ili ne daj Bože nečije dijete i žena.

Policija radi svoj posao, ali ih je premalo. Četiri policajca na 20 migranta. Što oni tu mogu? - pita se Mate Vujčić.

Ugledna vrgorska liječnica i predsjednica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” dr. Nada Jelavić već jedno vrijeme zagovara izlazak Hrvatske vojske na teren.

- Prije otprilike godinu dana počeo je prelazak migranata preko Velikog Prologa, Milošića i Dusine.

U nekoliko navrata vidjela sam nepoznate ljude kako trče preko groblja, izlaze na cestu koja vodi od Velikog Prologa do Lukavca, gdje ih čeka neki automobil.

Jedan susjed je noću čuo razgovor u svom dvorištu, otvorio je prozor, kad mu se u dvorištu našlo deset mladića. Preplašio se i pozvao policiju, ali ih policija nije uspjela uhvatiti.

Što će biti ove zime?

Posljednjih mjeseci prelazak se znatno pojačao, gotovo svi ljudi u selu nabavili su pse. Kad padne mrak i u kasno doba noći psi krenu lajati i režati, ljude obuzima strah i jeza.

Nekoliko stotina metara ispod nas je autocesta A1, migranti to znaju i pokušavaju se nje dokopati.

Po meni bi Hrvatska vojska trebala izići na teren, jer se ovo treba zaustaviti, posao vojske je da čuva granicu i državu, a granica je ugrožena.

Koliko će ih tek ove zime stići? To su uglavnom ljudi od 25 do 40 godina, rijetki su sa ženom i djecom. Uglavnom se radi o ljudima u naponu snage - istaknula je dr. Jelavić.

Slično razmišlja i Denis Ćulav, bivši pripadnik Četvrte gardijske brigade i čelnik HSP-a u Vrgorcu.

- Ljudi se više ne osjećaju sigurno, bilo bi dobro da vojska pomogne u nadzoru granice. Barem jedan vod od 30 ljudi treba staviti na kritičnim točkama, gdje prolaze rute.

To bi psihološki puno pomoglo ljudima uz granicu, osjećali bi se zaštićenijima, a sigurno bi se negativno odrazilo i na sami dolazak migranta, koji bi drukčije reagirali kad vide vojsku na granici - naglasio je Ćulav.

Marko Jelavić, predsjednik Mjesnog odbora Podprolog, strastveni je lovac, a kaže da u posljednje vrijeme u brdima nalazi sve više komada odjeće.

- Migranti su provalili u jednu napuštenu kuću u Podprologu, koju su koristili kao stanicu za dalje. Ja sam nedavno našao u brdu na dva mjesta odjeću gdje su se presvlačili i jeli lubenice iz polja.

Oni noćima hodaju po selu. Jedan dio sela nije nam osvijetljen. Ljudima nije ugodno izići navečer na ulicu zbog cijele situacije - veli Jelavić.

Kontaktirali smo i potpredsjednika Vlade i ministra obrane, Damira Krstičevića, rođenog Vrgorčanina.

- To pitanje je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, no sigurnost ljudi je na prvom mjestu.

Ukoliko ministar unutarnjih poslova, procjeni i zatraži pomoć vojske. Hrvatska vojska je spremna, kao u slučaju poplava, požara i drugih stvari- kazao je Krstičević.

Terenac HV-a u patroli uz granicu Slučajno ili ne, dok smo pripremali i pisali ovaj tekst, dobili smo fotografiju gdje dva hrvatska vojnika uz cestu prema Banji s dalekozorom promatraju polje Rastok i državnu granicu. Snimili su ih mještani koji su prolazili tom cestom.

