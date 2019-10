Sućuranima se vraća popularna ‘duja’, ali s novom oznakom; Kaštelani traže i izmjene u voznom redu integrirane linije

Stanovnici Kaštel Sućurca uskoro će ponovno imati svoju autobusnu liniju, popularnu “duju”, koja će nositi oznaku 2a, a vodit će od Strabežnika starom rutom, odnosno starom kaštelanskom cestom.

Utvrđeno je to na radnom sastanku koji je inicirao kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, koji je bio domaćin gradonačelniku Solina Daliboru Ninčeviću, predstavniku Grada Trogira, pročelniku Frani Žižku te predstavnicima HŽ-Putničkog prijevoza na čelu s predsjednikom Uprave Željkom Ukićem, direktoru splitskog “Prometa” Miroslavu Deliću i predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije. Uz uvođenje novih linija, tema sastanka bilo je i poboljšanje termina uvedenih linija te prilagodba potrebama građana.

– Integrirana linija od kolodvora u Trogiru do trajektne luke u Splitu i obrnuto, koja obuhvaća autobusnu liniju od Trogira do željezničke postaje u Radunu te vožnju vlakom do centra Splita, naišla je na odobravanje građana, a ovaj sastanak prigoda je da u ime građana zatražimo i predložimo neka poboljšanja, odnosno izmjene u voznom redu. Naša sugestija posebno se odnosi na potrebu prometovanja malo iza 7 sati ujutro, kada veći broj đaka i studenata, ali i zaposlenika, putuje prema Splitu, kao i u rano poslijepodne, kada se oni vraćaju kućama – izjavio je, među ostalim, gradonačelnik Ivanović.

– Integriranom linijom građani mogu izbjeći svakodnevne gužve kako u Solinu, tako i na samom ulazu u Split, a vožnja ovom linijom od Trogira do Splita traje nešto više od 50 minuta. Važno je napomenuti da se sve karte, od pokaznih do onih kupljenih u autobusu, mogu koristiti pri vožnji vlakom, a one kupljene u vlaku pri vožnji autobusom, pa se korisnicima ne stvara dodatni trošak – riječi su direktora “Prometa” Delića.

Naglasio je da, na traženje građana Kaštela, autobusna linija od Trogira do Raduna već nekoliko dana vozi izmijenjenom trasom, odnosno, umjesto Škabrnjskom ulicom i cestom D8, starom cestom do Kaštel Starog, odakle se “penje” prema Radunu, što je stvorilo mogućnost da ovu liniju koristi još nekoliko tisuća građana Kaštela.

Kako bi ova linija u potpunosti zaživjela, potreban je i određeni pomak u usluzi željezničkog prijevoza, s čime se složio i predsjednik Uprave Putničkog prijevoza Ukić.

– Zajedno se moramo potruditi, a ono što mi možemo napraviti jest rad na marketingu, dodatnim sadržajima na stanicama, ali i na pratećoj infrastrukturi, uređenju nadstrešnica i druge urbane opreme – kazao je Ukić, koji je u razgovoru naveo kako je vozni park, unatoč nastojanjima, poprilično star te kako na području Hrvatske postoje tek 24 nova, klimatizirana i udobna vlaka, zbog čega povremeno dolazi do poremećaja u prometovanju. U suradnji s Ministarstvom radi se na poboljšanju voznog parka, pri čemu je najavio nabavu novog 21 vlaka uz pomoć novca iz EU fondova. Uz to, četiri nova dizelsko-motorna vlaka trebaju u funkciju stići do kraja ove godine, a neki od njih vozit će i na linijama od Splita do Kaštela.

Na sastanku se moglo čuti kako će prijevoz vlakom dobiti i jednu novu dimenziju kada se otvori stajalište kod splitskog MUP-a, na čemu se već počelo raditi, a konkretni rezultati očekuju se početkom 2021. godine.