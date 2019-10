Još tamo s kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, oni najodvažniji u Imotskoj krajini koji su glasno govorili o izgradnji tunela Sveti Ilija kroz Biokovu bili su ismijavani, a veliki dio Imoćana sumnjičavo je pratio čak i sam početak radova na njegovu probijanju.

No, tunel je tu i već je, barem što se turizma tiče, oplemenio i preporodio Imotsku krajinu, unio novu razvojnu klimu i nevjerni Tome su se smirili.

Slična nevjerica, ako ne i jača, prisutna je ovih dana kod mnogih, a izazvana je najavom izgradnje brze prometnice kroz središnji dio Imotske krajine i sam grad Imotski, od graničnog prijelaza Vinjani Donji do čvorišta autoceste u Zagvozdu i samog tunela Sveti Ilija. Najvažniji prometni projekt Imotske krajine, već godinama najavljivan, dobio je sada i svoje ozbiljne konture. Ekipa stručnjaka raznih profila, njih 25, donijela je pred čelne ljude Imotske krajine i županije tri prijedloga.

– O toj cesti se govori već deset, dvanaest godina. Ruku na srce, i mi u Imotskoj krajini smo svojom neodlučnošću gdje će i kojim dijelom krajine prolaziti prolongirali neko vrijeme njezinu realizaciju. Sada, kada imamo konsenzus svih načelnika osam općina i gradonačelnika grada, konačno i konsenzus odgovornih ljudi naše županije, kada imamo stručne “podloške”, mogućnost financiranja iz fondova EU-a, izgradnja te spojne ceste je zapravo gotova stvar – riječi su Ante Babića, saborskog zastupnika koji je lobiranjem mnogo pridonio njezinoj izgradnji.

Dva koridora i tri varijante

– Između predložena dva koridora i tri varijante te prometnice, izabrali smo takozvanu varijantu V3, a nakon detaljne benefit-analize svih relevantnih stručnjaka koji su to ocjenjivali kroz pet elemenata – ističe Babić, te dodaje:

– Varijanta V3 je u dužini od 17,6 kilometara, čitavih pet kilometara skraćuje put do Zagvozda, ima četiri kilometra spojnih prometnica, deset raskrižja, od toga jedno denivelirano, osam nadvožnjaka i podvožnjaka, dva mosta i jedan vijadukt. Dakle, sve se zna, tako da će već sljedeće godine u proračunima biti vidljiva sredstva za taj projekt u smislu izrade projekata, pripreme i otkupa terena i sve potrebne dokumentacije do potvrde glavnog projekta. Sama cesta stajat će 476 milijuna kuna i to nisu mala sredstva, i mogu se u četiri godine dobiti iz fondova EU-a. Sada slijedi rješenje imovinskopravnih odnosa, pa idejni, pa izvedbeni projekt.

Ono što je bitno jest da svi u Imotskoj krajini znamo da je to kapitalni infrastrukturni projekt, zbog svoje atraktivnosti, brzine dolaska na autocestu, blizine susjedne Bosne i Hercegovine, dislokacije teretnog prometa kroz naselja. S njom ne odlazimo daleko od naselja, koja će se upravo tim nadvožnjacima, spojnim cestama, raskrižjima praktički ispred kućnog praga priključivati. Kroz studiju opravdanosti idemo u izradu projektne dokumentacije, u kojoj će se riješiti i tri važna rotora, onaj za Vinjane Donje od imotske zaobilaznice, potom rotor kod Vukadinovića kuće te onaj u Grubinama, tako da imamo cijelu sljedeću godinu za pripreme, te ne vidim razloga da se u 2021. ne raspiše natječaj za izvođenje radova, to više što je novac osiguran, a Hrvatske ceste i njihovi stručnjaci ozbiljno rade na tome – optimističan je Ante Babić.