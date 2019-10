Ima li uopće smisla voziti do Dugopolja? Brojni kupci se žale, pa smo provjerili koliko je isplativ šoping na mjestu na kojem bi trebao biti najjeftiniji

Sportski ruksak snižen s 379 kuna na 269 kuna, donji dio trenirke s 479 na 379 kuna... Vjerovali ili ne, to su cijene u trgovinama outleta sportskih brendova u Dugopolju.

Koliko uopće ima smisla 20 minuta i više voziti iz Splita do Dugopolja kad se na takvim mizernim popustima odjeća i obuća mogu kupovati i tijekom redovitih akcijskih prodaja u standardnim trgovinama, čak možda i povoljnije?

Naš sugovornik, Splićanin S.Lj. (puni podaci poznati redakciji) koji svake godine obnovi garderobu u talijanskoj Palmanovi, tvrdi da naši outleti nemaju veze s onima preko granice.

- Prije neki dan sam u "Adidasovu" outletu u Dugopolju kupio sportsku trenirku za 100 eura, a istu takvu bih u Palmanovi platio vjerojatno upola manje. Takve su, naime, cijene u talijanskim outletima, čini mi se da je većina asortimana snižena 60 posto, a ima i dobrih komada koji su na popustu od ogromnih 80 posto. Normalno, toliko sniženu robu ili obuću nećete naći u svim veličinama... Primjera radi, prošlogodišnji model tenisica "Nike", koje su kod nas koštale 1000 kuna, u Palmanovi sam platio 250 kuna. To su ozbiljne uštede. Meni je jasno da je naše tržište malo i da trgovci možda i nemaju prostora za toliko snižavanje cijena, ali opet... Ako je većina asortimana u outletu snižena od 30 do maksimalno 50 posto, onda to nije ništa drugo nego ruganje s kupcima - ističe naš sugovornik.

U Ministarstvu gospodarstva pitali smo kakve uvjete uopće mora ispunjavati trgovina da bi dobila status outleta i postoje li zakonske norme za količinu asortimana koja treba biti pod određenim postotkom sniženja.

- Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo propisuje da je "outlet" centar prodajno mjesto koje se sastoji od različitih vrsta outlet prodavaonica te ponude usluga, a smješten je uglavnom izvan grada uz autoceste ili na području s dobrom prometnom infrastrukturom u blizini većih gradova. "Outlet" prodavaonica se definira, pak, kao prodajni objekt u kojem se nude proizvodi poznatih robnih marki po tvorničkim cijenama koje su niže od onih u uobičajenim trgovinama, a riječ je najčešće o izvansezonskim modelima, viškovima na skladištu ili neprodanoj robi iz maloprodaje. Zakon o zaštiti potrošača, a ni drugi propisi vezani uz predmetno područje, ne reguliraju pitanje postotka robe koja mora biti snižena u outlet prodavaonicama. Zakonom su, naime, regulirani isključivo posebni oblici prodaje kao što su akcije, rasprodaje, sezonska sniženja, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojima ističe rok uporabe - objašnjavaju nam iscrpno iz Ministarstva gospodarstva.

Slijedom navedenog, može se zaključiti da je vlasnicima outlet prodavaonica ostavljen popriličan prostor za manevriranje s cijenama i popustima koji su sve samo ne izdašni.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) smatraju da domaće tržište outleta još nije razvijeno kao ono u Austriji ili Italiji, ali da se u posljednje vrijeme na ovom području ipak bilježe neki pomaci.

- U svakom su outletu iznimno važni prateći sadržaji za potrošače - ugostiteljski objekti, igraonice za djecu, različiti zabavni programi. U tom segmentu se, primjerice, ističe Ikein outlet. Vodeći računa o takvim sadržajima, prate se i trendovi zemalja koje imaju razvijen ovaj vid maloprodaje. U Hrvatskoj su prije desetak godina, u doba procvata outleta, izgrađena čak dva outleta, oba u blizini Zagreba; Sveta Helena, koja je prije nekoliko godina propala, i Začretje Roses outlet, koji je opstao i do danas je jedini pravi outlet u Hrvatskoj. Može se ujedno i reći da su upravo dućani u kojima se godinama gomilala odjeća i obuća iz proteklih sezona, a koji se nalaze u neatraktivnom dijelu ili šoping centru na kraju grada, postali, na koncu, outleti. Takvih trgovina ima u centrima kao što su King Cross u Jankomiru, Supernova u Buzinu, te Emezzeta u Lučkom - navode iz HGK.

Na naše pitanje koliko je trenutačno outleta otvoreno u Hrvatskoj, iz Komore su nam odgovorili da takvom informacijom ne raspolažu, kao ni onom o poslovanju najvećeg outleta na širem splitskom području, onog u općini Dugopolje.

- Ono što je kod outleta bitno, to je definitivno lokacija i atraktivni brandovi po povoljnim cijenama koji će privući potrošače. Naime, to nije tip trgovine koja privlači "convenience" kupce koji usputno dođu obaviti šoping, nego one koji ciljano dolaze kupovati. Jako bitna je ponuda okolice, jer kupci u outlet redovno putuju u krugu između 600 do 800 kilometara, i to putovanje često kombiniraju s turističkim... Upravo ovi čimbenici su ključ uspjeha outleta u okolici Venecije - Noventa di Piave i Palmanove, kao i outlet centra Parndorf u Austriji - ističu u HGK-u.