Nesreća na Mosoru: odlomila se stijena i pala na nogu penjača, spašavalo ga 30 HGSS-ovaca

Na Mosoru se danas oko 17.30 sati dogodila nesreća kada je francuski državljanin pao sa stijene na predjelu Klobuk, iznad Miličevića jame.

Riječ je o muškarcu koji ima oko 35 godina.

On je s ostalim penjačima iz Francuske penjao po stijeni Klobuk, no u jednom trenutku dio stijene se odlomio te mu je pao na nogu i slomio je. Njegovi prijatelji pozvali su HGSS koji je vrlo brzo stigao do mjesta nesreće.

Pripadnici HGSS Stanice Split su ga imobilizirali kako bi ga prevezli prvo u Žrnovnicu, a zatim u KBC Split.

U akciji je sudjelovalo 30 članova HGSS-a.