Nagrađene najbolje IT ideje: pobjednici su zamislili digitalnu mapu za kretanje invalida, drugi digitalni stetoskop, a treći će se pobrinuti za dostavu prtljage; Ukupno su osvojili 30.000 kuna

Stipo Margić, student informacijskih tehnologija na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu, osvojio je prvu nagradu za projekt "Capallble" na završnoj svečanosti [email protected] akademije, koju je organizirala Splitsko-dalmatinska županija u sklopu projekta ICT Županija.

Drugonagrađeni je projekt "Dr. Heart", koji su osmislili studenti Tino Rašić s Medicinskog fakulteta, te Luka Krešo i Matej Livajić s FESB-a, a na trećem mjestu je projekt "Air Towar", koji je razvio Marin Kovačević.

Nagrade su uručili župan Blaženko Boban i voditelj projekta ICT Županija Damir Brčić. Ova IT akademija namijenjena je pojedincima i timovima koji se nalaze u inicijalnoj fazi razvoja inovativnih IT proizvoda i usluga, a trajala je sedam tjedana. Sudjelovalo je 25 timova, a njih 12 ušlo je u završnicu. U petak su na FESB-u pokazali što su napravili, a nakon toga su proglašeni najbolji, kojima je ukupno pripalo 30.000 kuna, od čega je za prva tri polaznika namijenjeno, od prvog do trećeg mjesta, 15.000, 10.000 i 5000 kuna.

Stipo Margić želi razviti digitalnu mapu za kretanje osoba s invaliditetom, da imaju sve informacije i osjećaju se sigurnima.

– Ta interaktivna mapa trebala bi imati sva mjesta pristupačna osobama s invaliditetom. S kolegama želim napraviti rute kako bi se izbjegle prepreke i ozljede, te povećala kvaliteta života. Na mapi bi bila sva mjesta ne samo za kolica i hodalice, nego i za mame s djecom. Nadamo se da ćemo projekt razviti 2020. godine – kazao je Stipo nakon što je proglašen pobjednikom ove IT akademije.

Županova zahvala

S njim u timu su još Josip Jurčević i Noemi Bažon iz tvrtke B.A.R. Solutions, te programer Ivan Penović.

Tino Rašić, Luka Krešo i Matej Livajić su dugogodišnji prijatelji. Luka i Matej studiraju strojarstvo na FESB-u, a Matej dodatno i elektroniku na stručnom studiju. Na ideju o digitalnom stetoskopu došli su u razgovoru s Tinom koji studira medicinu.

– Naš projekt namijenjen je primarno za edukaciju, kvalitetnije znanje studenata i bolji pristup pacijentu. Mehanički stetoskop služi za slušanje šumova i zvukova pluća, srca i probavnog sustava. Kad profesor podučava o tom zvuku i kako koristiti stetoskop, studenti ne čuju ono što on čuje. S našim uređajem možemo dobiti prijenos zvuka tako da više studenata čuje što i profesor – kazao je Rašić.

Digitalni stetoskop omogućava uklanjanje šumova i pojačanje zvuka, što može dovesti do sigurnije dijagnoze.

Marin Kovačević je završio pomorski menadžment, studira i nacionalnu sigurnost na studiju forenzike, a u StartIT akademiji razvio je projekt "Air Towar".

– Na putovanjima prtljaga je uvijek uteg, a naš je posao rasteretiti vas i dostaviti prtljagu na željeno mjesto. Ako želite u London, mi ćemo preuzeti prtljagu i ona će vas dočekati na odredištu. To vrijedi za bilo koju lokaciju. Skladištenje i prijenos prtljage naš su posao – pojašnjava Marin, dodajući kako će u idućoj turističkoj sezoni ponuditi tu uslugu, a Split je, kaže, idelan za njezino testiranje.

Damir Brčić kaže kako je StartIT dio aktivnosti u pokretanju IT poduzetništva i jačanja IT sektora, a ovaj projekt je bitan jer u Hrvatskoj su dostupna sredstva više investicijskih fondova koji su u potrazi za dobrim startup idejama.

– Oduševio me broj polaznika. Želim zahvaliti svim mentorima, koji su iz najeminentnijih IT tvrtki. To što podučavaju mlade pokazuje njihov altruizam, zbog toga im iskreno hvala. Dogovorili smo ubuduće još dvije vrste nagrada, izdvojit ćemo posebno startup projekte za pomorstvo i turizam, koje su najvažnije grane kod nas. Hvala svim mladim ljudima koji samozatajno, tiho rade, a osvajaju svijet i hvala FESB-u koji je naš partner u projektu – izjavio je župan Boban.