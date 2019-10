Nesvakidašnja potjera: bik pobjegao iz klaonice u Kaštelima, traže ga naoružani policajci i lovci!; Mještani: Ako ga i nađu, trebali bi ga poštedjeti kad je tako spretan i brz!

Opušteniju atmosferu petkom iskoristio je za bijeg iz kaštelanske klaonice bik koji je spas pred nožem potražio u brdovitom predjelu Rudina.

Potvrdu o bijegu smo dobili i od splitske policije.

- Nakon dojave da je u Kaštel Starom odbjegao bik koji se uputio prema predjelu Rudine, angažirali smo lovačku udrugu. Za svaku upotrebu oružja prema životinji od strane policijskih službenika trebaju biti ispunjeni specifični uvjeti. Mole se građani ukoliko ga uoče da se ne približavaju i pozovu policiju na 192 – pozvali su iz PU splitsko-dalmatinske.

Osim policajaca iz Policijske postaje Kaštela i lovaca, u potjeri za bikom će pomoći i dežurni iz veterinarske službe.

Od mještana saznajemo da je životinja pobjegla u 17,20 sati iz klaonice koja je na tom području. Pretpostavljaju da je pobjegao prema šumi iznad naseljenog dijela Rudina.

- Neće on gdje je buka od ceste i ljudi. Otići će on u brdo, u divlji, nenaseljeni dio. Ako ga i nađu, trebali bi ga poštedjeti kad je tako spretan i brz da pobjegne od smrtne presude. Nije on mesarima ni prvi ni zadnji, a opet ih je nadmudrio - navija za odbjeglu životinju Kaštelanin koji nam se javio.