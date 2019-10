Rudina je pitoreskno mjesto udaljeno nepuna tri kilometra od Staroga Grada-Farosa, a posljednjih godina je najpoznatije po tradicionalnoj ljetnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji "RudinArt".

Mjesto se sastoji Vele i Male Rudine, koja je jedno od pet hvarskih etno-eko sela i kao takvo uživa stanovitu zaštitu. Rudinjana je vrlo malo, po popisu iz 2011. ima tek pedesetak stanovnika, ali zato imaju problema napretek, osobito s cestovnom infrastrukturom.

– Otprilike u vrijeme kada je obavljan posljednji popis stanovništva, svi mještani Rudine, osim jednoga, dobrovoljno su ustupili dio svojih zemljišta uz lokalnu cestu Stari Grad - Rudina, da bi se ona proširila preslagivanjem rubnih suhozida. Međutim, ona je nakon toga ostala u nepromijenjenom stanju sve do danas, dva se vozila kako-tako mogu mimoići, ali je jedno od njih uvijek na makadamu. Svi već godinama obećavaju da će cestu urediti, ali ništa od toga, nama i dalje svako malo stradavaju gume, a bilo je i razbijenih kartera na vozilima – ističe Mustafa Zilić, poduzetnik iz Vele Rudine.

Da su znali što ih čeka, mještani tvrde da u suprotnom ne bi ustupali svoja zemljišta za tu namjenu. U mjestu se u međuvremenu znatno povećao broj djece, roditelji ih svakodnevno voze automobilima do vrtića i u školu.

U tvrtki "Čazmatrans - otok Hvar" rekli su im da će uspostaviti liniju za Stari Grad tek kada Županijska uprava za ceste (ŽUC) do kraja rekonstruira i uredi prometnicu. Do tada na izlazu iz Rudine na drvenoj klupi stoji javno istaknuti natpis "Pick up – to Stari Grad".

– Sve je ovo prava sramota! Dali smo svoju zemlju, kao mlade obitelji gradimo kuće i uredno plaćamo komunalni doprinos, komunalnu naknadu, cestarine i ostale režije. A što zauzvrat dobijemo - probijene gume, štete na amortizerima i karterima vozila. Na cesti je rupa do rupe i sve što se na njoj radi je zapravo najobičnije "tašelavanje". Prava je sreća da do sada nitko nije ozbiljnije nastradao – kaže Saša Krunić iz Male Rudine, čovjek koji se dugo vremena mučio i s premještanjem instalacijskog ormarića tvrtke "T-Com" koji mu je, nakon preslagivanja suhozida, ostao na cesti ispred kuće.

Žiteljima Rudine, što se infrastrukture tiče, očito ništa ne ide od ruke, a turisti ljeti upravo kroz njihovo mjesto odlaze do najpopularnijih plaža na tom području - Žukove, Zavale, Smočiguzice... Od Žarka Dulčića iz udruge "Vrota Kobla" doznajemo da je HEP još prije turističke sezone, zbog poboljšanja naponskih prilika i povećane potražnje za električnom energijom, u Maloj Rudini izgradio trafostanicu, ali je nakon toga instalacijski kanal uz cestu tek djelomično zatrpan.

Opet su ostale rupe i nema reakcija na njihove pritužbe, ali ljudi su izgleda na to navikli, pa još nema slomljenih nogu.

Mještanin koji je zbog osjetljivosti teme želio ostati anoniman, odveo nas je do središnjeg dijela Rudine da bi nam pokazao popucale kamene ploče kojima je nekvalitetno prekriven omanji povijesni trg, a ti radovi financirani su novcem iz europskih fondova. Kontaktirali smo i starogradskoga gradonačelnika Antonija Škarpu, koji tvrdi da "zna da je lokalna cesta prema Rudini sigurno najlošija na području Splitsko-dalmatinske županije". Grad je, dodaje, odradio sve svoje obveze, a prije sezone i uložio 80 tisuća kuna za saniranje rupa kako bi ljudi mogli dolaziti do svojih kuća. Sada je na potezu ŽUC, a i HEP bi sporni kanal trebao zatrpati do kraja mjeseca.

ŽUC-ov ravnatelj Petar Škorić smatra da se spomenutom cestom odvija mali promet:

– Projektna dokumentacija za rekonstrukciju je već izrađena, a očekuje da će i imovinsko-pravni odnosi do kraja biti riješeni početkom sljedeće godine. Tek nakon toga će se moći zatražiti građevinska dozvola, što znači da će radovi, po svemu sudeći, započeti 2021. godine.