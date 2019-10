U sjeni zapuštene hvarske plaže krije se nešto sasvim neočekivano: nepoznati umjetnik sve je napravio pod velom tajne, mještani znaju tko je, ali šute...

Premda su se i ovoga ljeta na Otoku sunca bilježili solidni rezultati u turizmu, ne možemo se oteti dojmu da bi to moglo biti još i bolje kada bi oni koji su za to zaduženi malo više pažnje posvećivali barem uređenosti i opremljenosti plaža.

Primjer je Vrboska, za razliku od kupališta na Solinama, na plaži obližnjih Glavica nema ama baš ništa – ni kvalitetnog pristupa, ni tuša, ni koša za otpatke... Ljudi, pogotovo oni stariji ili s problemima u kretanju, zbog toga imaju niz teškoća.

– Sve je to točno, sada po parkiranom vozilu naplaćuju 25 kuna, što je prije bilo besplatno, a pristup plaži čak je znatno i lošiji nego prije 15 godina – tek tri-četiri razbijene betonske stube koje su nekada bile u funkciji. To je samo vododerina, a ne prilaz kupalištu, i to s odbačenim plastičnim vrećicama i čašama, razbijenim ležaljkama.

U špici sezone tamo se zna parkirati i do 200 vozila dnevno, što znači da braniteljska zadruga koja naplaćuje parkiranje moguće zarađuje i do 150 tisuća kuna mjesečno, pa sam pitao čovjeka u naplatnoj kućici zašto malo ne ulože i u plažu, ali on mi je tek kratko odgovorio da to nije u njihovoj ingerenciji – kaže padre Mario R. Marinov, starješina Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika iz Staroga Grada Farosa.

Tijekom posjeta plaži uvjerili smo se da su navodi našeg sugovornika manje-više zaista istiniti.

No, krećući se obalom, na jednome mjestu naišli smo na ostatke ljetne zanimacije nekog kupača, riječ je o minijaturi starinskog trima. Istini za volju, majstorski je napravljena i kao takva izazvala našu pažnju, a jedna gospođa s kupališta nam je dobacila:

– Postoji tu negdje u blizini i "novokomponirani" tematski park napravljen isključivo od pronađenog neklesanog stijenja, samo ja ne znam gdje je to!

Imali smo dovoljno novinarske upornosti i pronašli ga, uz pomoć druge žene, podalje od pješačke staze, zakamufliranog u šumi, pod granama starih borova. Na prvi mah odaje dojam suprotnosti, ljepote naspram ljudske nebrige.

Koliko li je tek sati, dana i tjedana odvojio nepoznati umjetnik, da bi "izgradio" tolike križeve, ribe, ptice, trime, gomile, piramide, spomenike i ostale figure. I nikad ga nitko nije vidio u poslu, i sve je to skrio od pogleda radoznalaca, obavio velom tajne.

Nije duh, kažu, nego čovjek, samo Vrbovljani ne žele otkriti o kome je riječ. Naprosto drže do njegove želje da ostane anoniman...