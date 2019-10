Sinjani zaustavili kamion s otpadom iz Vrgorca: 'Ne damo da nam natovare smeće iz drugih dijelova Dalmacije. Ako bude trebalo, provest ćemo ovdje dane i noći'

Vrgoračko smeće na Mojanku neće!

Vođen tim geslom ispisanim na transparentu, na cestovnom odmorištu Kukuzovac, sinjski gradski vijećnik Miro Bulj (Most) u utorak je oko 11 sati, na ulazu na deponij "Mojanka", zaustavio prvi kamion koji je iz Vrgorca dopremio miješani komunalni otpad. Kamion se zadržao do 15 sati, a tada su željezna ulazna vrata zatvorena, pa se kamion sa smećem vratio u Vrgorac.

Podsjetimo, rješenjem Državnog inspektorata zatvoreno je vrgoračko odlagalište smeća "Ajdanovac", te je sinjskoj komunalnoj tvrtki "Čistoća Cetinske krajine", pod prijetnjom visokih novčanih kazni, naloženo da otpad s najistočnijeg dijela naše županije primi na svoje odlagalište. Direktorica spomenutog poduzeća Ivana Živaljić kazala je da joj je iz Vrgorca najavljeno kako će kamion sa smećem na "Mojanku" stignuti oko 10.30 sati.

Stiže kamion

Na istom mjestu, kažu spontano, okupilo se između 25 i 30 građana Turjaka, Brnaza i Sinja. Nekoliko minuta poslije 11 sati stigao je vrgorački kamion s oko 10 tona otpada. Boris Radonić upravljao je vozilom, ali mu je Bulj kazao da ne može dalje jer Sinjani ne žele na svoj deponij primati ničiji komunalni otpad, osim gradova i općina Cetinske krajine, a ni Vrgorčani, dodao je, nisu sretni što njihovo smeće mora u 100 kilometara udaljeni Sinj, što bi, ako rješenje inspekcije ipak zaživi, dovelo do poskupljenja "smećarine" za dva i pol puta.

Ubrzo je na Kukuzovac stiglo četvero uniformiranih policajaca, kojim su se pridružila još dvojica kolega. Oni su tek upozorili vlasnike parkiranih vozila da maknu svoja vozila s ruba državne ceste Sinj – Split, kako ne bi eventualno ugrozili odvijanje prometa.

– Vlada bi u Sinju trebala otvarati radna mjesta i zadržati mladost, a ne ovdje u srcu Dalmatinske zagore gomilati otpad. Nećemo im dopustiti da budemo kanta za smeće. Ako ministar Ćorić, koji za mene nije ministar zaštite već ugroze okoliša, želi riješiti vrgorački problem na ovakav način onda je to smeće trebao uputiti na odlagalište u 20-ak kilometara udaljene Ploče, a ne u 100 kilometara udaljeni Sinj. To mu neće proći. Zato pozivam inspekciju da povuče to nerazumno rješenje – kazao je Bulj.

– Ne damo da nam natovare smeće iz drugih dijelova Dalmacije. Ako bude trebalo, provest ćemo ovdje dane i noći. Čim puhne jugo ili zapadnjak, u našim kućama ne može se živjeti. Ovo je tek početak. Ljudima je dozlogrdilo. Prosvjedi će biti puno veći – naglasio je Vjeko Pavlinušić, jedan od okupljenih građana.

Vizualni pregled

– Kamion je zaustavljen prije ulaza na deponij i to nije odgovornost naše tvrtke. Mi ga nismo primili jer kod nas i nije stigao. Ako uđe na prostor deponija, mi ćemo ga primiti, jer nam je tako naloženo inspekcijskim rješenjem. Naši djelatnici vizualno će pregledati sadržaj kamiona, te kada utvrde da se radi o miješanom komunalnom otpadu i da ima valjanu dokumentaciju dopustit će mu iskrcaj. Nas je rješenje stavilo u nezgodnu i neugodnu situaciju, ali moramo ga poštovati – rekla je direktorica Živaljić.

– Ja sam ovdje došao kao predstavnik građana Turjaka i Brnaza. Naša koordinacija prijavila je svakodnevne mirne prosvjede ovdje na Kukuzovcu, a počet ćemo sljedeće nedjelje u 15 sati. Mi ne možemo odlučiti hoće li se ovdje smeće odlagati ili neće, ali učinit ćemo sve da se ne odlaže, uključujući i građanski neposluh. Naš konačni cilj je sanacija "Mojanke" i njezino zatvaranje – naglasio je Stipe Perić, predsjednik Mjesnog odbora Turjaci i sinjski gradski vijećnik.