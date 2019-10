Misteriozni planinski jahači: uništavaju prirodu i nitko im ništa ne može

Želja za adrenalinom nekad prelazi sve razumne granice. Prije koji tjedan motociklisti s enduro/cross motorima popeli su se na čuveni prsten Hajdučkih vrata na Čvrsnici na opće zgražanje slučajnih izletnika koji nisu mogli vjerovati da je nekom uopće palo na pamet uništavati ionako krhki komad prirodne ljepote.

- Grupa planinara zatekla je tijekom uspona na Hajdučka vrata na Čvrsnici neuobičajen i krajnje šokantan prizor. Naime, tridesetak planinara bilo je svjedocima događaja kada su se tri mladića s motorima kroserima popela do samog prstena Hajdučkih vrata te postavili motore na sami prsten kako bi se fotografirali. Kako pričaju planinari, mladići su na motorima pod gasom i šlajdranjem točkova odronili i dio staze na prilazu Hajdučkim vratima, a i donji dio prstena se malo urušio.

Nakon javnih upozorenja, slike su obrisane s Facebooka, kao i video, a poslije i sama stranica na kojoj su se bili pohvalili “podvigom” - napisali su planinari na Facebooku, gdje se razvila rasprava o tome i izneseno zgražanje nad bilo kakvim uništavanjem prirode, posebice na ovaj način. Podnesena je i prijava zbog oštećivanja ovog spomenika prirode Federalnom ekološko-urbanističkom inspektoratu u Sarajevu.

- Ovo se zakonom mora regulirati. Gdje dođu u planinu s tim motorima, to više nije planina, već oranica. Zaista naruše prirodnu ljepotu - komentar je jednog sarajevskog planinara.

Oštećenja, odnosno tragovi enduro motora viđeni su i na mosorskim stijenama i pješačkim stazama, a čitav potez od Peruna, preko Gornje Podstrane sve do Omiša omiljena je staza enduro vozača, javljaju nam svjedoci brdskih vožnji koje se odvijaju po poljskim i pješačkim stazicama kojima se zna voziti i do 70 kilometara na sat.

- Prije nekoliko dana, mislim da ih je bilo 30. Nemam pojma ko su i odakle su, svi su zamaskirani, s kacigama, naočalama, u šarenim odijelima, ko s druge planete. Vozili su po starom karavanskom putu u Donjim Poljicima, gdje ima i kuća koje su ljudi obnovili. Izrovali su stazu ko da su tu prošle divlje svinje!

Kad padne kiša, tu se neće moći više prolaziti. Imate na YouTubeu videa tih vožnji. Vozači ugrožavaju svoje živote, ali i živote drugih. Tim putevima prolaze težaci, ljudi iz okolnih sela, izletnici, ima i stoke... Ne želim ni razmišljati što bi se moglo dogoditi. Najgore je što im ne možemo ništa. Ovim područjem voze i brdski biciklisti, ali oni rade staze daleko od kuća i postojećih pješačkih staza.

Nek i ovi nađu neko drugo misto za vožnju - javio nam se čovjek iz Jesenica, ne želeći imenom i prezimenom izlaziti u javnost.

Sport i devastacija

Ovih su dana planinarska društva preko Facebooka skrenula pažnju na enduro vožnje. Kažu da protiv tog sporta nemaju ništa, ali problem je u devastaciji prirode.

- Vozi se po stazama koje su stoljećima zidale i gradile generacije, a sada o njima brigu vode planinari.

Agresivnom vožnjom one se urušavaju, a oborine će izazvati nastavak urušavanja staza. Uživajte u svom sportu, ali dopustite i nama da uživamo penjući se planinarskim stazama koje su nam prethodne generacije predale na čuvanje - poručuju splitski planinari.

Kaštelanski kolege imaju ista iskustva. I njima su prijavljeni tragovi vožnji cross motora po planinarskim stazama Kozjaka.

- Apeliramo na sve građane, ako poznaju vozače takvih motora, da ih upozore! Planinarska društva ulažu puno truda i vremena da bi se po planinama osiguralo sigurno kretanje planinarima, izletnicima, građanima, kao i turistima koji sve više šetaju našim planinama.

Ovim putem apeliramo na vozače cross motora da se suzdrže od vožnje markiranim planinarskim putevima! - poručuju Kaštelani na Facebooku.

Enduro vožnje po planinama, stazama za planinare/pješake, bile one prirodne ili stvorene mehanizacijom, kao materija nisu regulirane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama - kazali su nam u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Izvan zakona

- Stoga se na enduro vozače ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama vezano uz brzine, neregistriranost i ostalo. U slučaju štetnih događaja primjenjivat će se odredbe drugih zakona kroz službeno postupanje policije ili eventualno građanskopravne odnose zainteresiranih strana.

Ipak, jedinice lokalne samouprave mogu urediti površinu na kojoj će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje, no do sada nismo zaprimili ovakve inicijative od općina ili nekih drugih strana - vele iz MUP-a.

Pitali smo za mišljenje i nadležne u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Poručuju kako je vožnja motocikala izvan površina namijenjenih za vožnju u zaštićenim područjima, prema Zakonu o zaštiti prirode, zabranjena radnja te je predviđena novčana kazna za takav oblik prekršaja.

Takve nepropisne radnje mogu se prijaviti čuvarima prirode zaštićenog područja ili inspekciji zaštite prirode Državnog inspektorata RH. No, u ovom slučaju Perun, Mosor, pa ni Kozjak nisu zaštićena područja, ali se nalaze unutar ekološke mreže NATURA 2000 (direktiva o EU staništima), pa bi ipak trebalo o tome povesti računa.

Enduro motori voze se po šumskim putevima, makadamima i brdima i u drugim krajevima Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. Naročito je atraktivno područje oko Livna, Duvna, Rame... Bez sumnje, trend takvih vožnji sve je popularniji, ali nipošto ne bi smio ići na štetu prirode i napora koji mnoge udruge, društva i općine ulažu u uređenje neurbanih dijelova.